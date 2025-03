Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is het slechts een kwestie van tijd voordat George Russell een contractverlenging krijgt aangeboden. Met de aanhoudende geruchten dat Max Verstappen een overstap naar Mercedes overweegt, stonden er wat vraagtekens bij de toekomst van de Brit bij het team. Wolff legt echter uit dat Mercedes graag de ‘topcoureur’ voor de lange termijn aanhoudt.

Max Verstappen werd al eerder gelinkt aan een potentiële overstap naar Mercedes, en met de aanhoudende commotie binnen Red Bull blijven de geruchten rondgaan. De Duitse renstal heeft bovendien huidige coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli maar tot het einde van 2025 vastgelegd. Mercedes-teambaas Toto Wolff verzekert Russell en Antonelli echter dat hun toekomst bij de renstal veilig is.

“Het is bijna een publiekelijk geheim dat we alle twee onze coureurs voor de lange termijn willen aanhouden”, vertelt Wolff tegen Motorsport.com. De Oostenrijker weet dat met een contractverlenging van Russell de geruchten rondom Verstappen ook zullen verdwijnen. “Maar een contract is meer dan alleen een coureur de garantie geven dat hij in de auto zal zitten. Er zijn ook wat voorwaarden die je moet bespreken.”

Maatstaf

Het lijkt er dus op dat het een kwestie van tijd is voordat Russell het verlossende woord krijgt vanuit Wolff en Mercedes. Volgens de Oostenrijker is dat niet meer dan logisch, want de Brit is een ‘topcoureur’. Wolff gebruikt de prestaties van Russell zelfs als maatstaf voor debutant Andrea Kimi Antonelli.

“We hebben het geluk om (Russel, red.) in ons team te hebben. Het besluit om Kimi aan boord te halen, durfden we ook te nemen, vanwege George”, legt Wolff uit. “We hebben George als maatstaf. De auto gaat niet veel sneller dan (in de handen van, red.) George, en dat is de maatstaf voor Kimi.”

