Een smeuïge scène uit het nieuwe seizoen van Drive to Survive onthult hoe Mercedes-teambaas Toto Wolff aan Lewis Hamilton beloofde dat hij Verstappen niet zou benaderen voor een transfer. Tot ieders verbazing kondigde Hamilton vorig jaar al aan dat hij de Duitse renstal zou verruilen voor Ferrari. Voor zijn vertrek zou hij Wolff op het hart hebben gedrukt dat Max Verstappen hem niet mocht vervangen.

Lewis Hamilton zette de Formule 1-wereld op zijn kop toen hij begin 2024 aankondigde dat hij naar Ferrari zou gaan. Zodoende kwam de transfermarkt al vroeg op gang. Ferrari-coureur Carlos Sainz, die geslachtofferd werd ten behoeve van de zevenvoudig wereldkampioen, was één van de opties voor Mercedes, zo blijkt uit een scène van het nieuwste seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive. De camera’s filmen een gesprek tussen Toto Wolff en diens vrouw Susie, directeur van F1 Academy. “Carlos (Sainz, red.) heeft goede dingen laten zien”, verklaart Toto Wolff, die op dat moment nog steeds op zoek is naar een vervanger voor Hamilton. “Maar de racesnelheid van Fernando Alonso is ook nog steeds goed.”

Verstappen naar Mercedes?

Susie Wolff oppert daarna om Max Verstappen te contracteren. Door het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Christian Horner waren er destijds al spanningen bij Red Bull, en leek een transfer niet onmogelijk voor de Nederlandse kampioen. De Mercedes-teambaas reageert echter dat hij een bijzondere belofte heeft gemaakt. “Ik heb hem (Verstappen, red.) niet gesproken, omdat ik Hamilton heb beloofd dat ik dat niet zou doen”, antwoordt hij. “Maar dat ga ik nu dus wel doen.”

“Het zou oneerlijk zijn om te zeggen dat ik niet met Verstappen zou willen werken”, zegt Wolff vervolgens in de camera’s van Drive to Survive. De Oostenrijker leek aan het begin van het vorige seizoen overtuigd dat hij de Nederlander naar Brackley kon halen. “Hij is duidelijk de beste coureur, en de situatie rondom Christian Horner heeft natuurlijk zijn tol geëist. Verstappen weet wat goed en fout is, en hij weet wat hij wil, dus het is aan hem.” De geschiedenis leert dat Verstappen trouw bleef aan Red Bull en Mercedes het vertrouwen plaatste in een nieuw gezicht. De 18-jarige Andrea Kimi Antonelli debuteert dit jaar voor de Silberpfeilen.

