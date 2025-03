Commentator en voormalig NASCAR- en IndyCar-coureur Danica Patrick ligt onder vuur na nieuwe steunbetuigingen aan de Amerikaanse president Donald Trump. Patrick maakt sinds 2021 deel uit van het team van Sky Sports, de Britse Formule 1-uitzender. Op sociale media heeft de 42-jarige Amerikaanse een uitgesproken politieke mening, wat ertoe heeft geleid dat veel racefans oproepen tot haar ontslag.

Na de veelbesproken ontmoeting tussen Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy vorige week, plaatste Danica Patrick meerdere steunbetuigingen op sociale media. De oud-coureur is een groot supporter van het kabinet-Trump en gebruikte haar platform om de loftrompet te steken over de president. Deze uitingen vielen slecht bij veel Formule 1-fans, die haar liever niet meer als commentator in de sport zien.

‘Wraakzuchtige racist’

“Ik smeek Sky Sports om deze beschamende commentator te ontslaan”, reageerde een X-gebruiker. “Ik denk dat ik namens veel fans spreek als ik zeg dat het goed zou zijn als Sky Sports de samenwerking met Danica Patrick beëindigt en in plaats daarvan blijft werken met de vele uitstekende vrouwen in de sport die geen wraakzuchtige racisten, absolute gekken of vreselijke presentatoren zijn”, vulde een ander aan. Ook staat er een petitie online die oproept tot haar ontslag. Op het moment van schrijven zijn er ruim 40.000 handtekeningen verzameld.

Het is niet de eerste keer dat Danica Patrick onder vuur ligt. In november sprak de Amerikaanse al op een campagnerally voor Donald Trump in Pennsylvania, wat eveneens leidde tot verontwaardigde reacties van Formule 1-fans. Daarnaast publiceerde ze een aantal podcasts met bekende complotdenkers. Voorlopig lijkt Sky Sports echter geen plannen te hebben om haar uit haar functie te ontheffen.

Danica Patrick tijdens een campagnerally voor Donald Trump in november (Getty Images)

