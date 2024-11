De afgelopen weken was er veel te doen over de vermeende gekleurde berichtgeving in de Britse media. Max Verstappen vond dat hij veelal onterecht werd bekritiseerd door de Engelse pers. “Ik heb het verkeerde paspoort,” zei hij in aanloop naar de Mexicaanse GP. Verslaggever en voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle ontkent echter dat er sprake is van beeldvorming in de Britse berichtgeving.

Tijdens een podcast van Sky Sports werd de kwestie rondom de bevooroordeelde Engelse media nog eens uitgebreid besproken. Het medium is volgens veel experts een van de grootste boosdoeners als het over gekleurde berichtgeving gaat. Martin Brundle, een van de prominente figuren in de uitzendingen van Sky, ontkende nogmaals dat hij bepaalde coureurs voortrekt.

“Ik denk niet dat de Britse berichtgeving gekleurd is”, aldus Brundle. “Ik ben natuurlijk een Brit en we zenden voornamelijk uit naar een Britse zender”, gaf hij toe. “Maar anderen nemen onze beelden van over de hele wereld over.” Hij benoemde hoe er in andere sportuitzendingen daadwerkelijk sprake is van vooroordelen. “Als ik naar de Olympische Spelen kijk of naar het WK voetbal, dan zijn de commentatoren uiteraard voorstander van het land waar ze vandaan komen. Ik denk niet dat wij dat doen.”

‘Zijn redelijk evenwichtig’

“Volgens mij zijn we bij Sky Sports juist redelijk evenwichtig”, vervolgde Brundle. “Natuurlijk krijgen we heel veel commentaar, maar als ik iets heb geleerd in de afgelopen jaren, is dat niemand zal terugkijken op de duizend positieve dingen die je hebt gezegd. Iedereen zit te wachten op één negatieve opmerking. Niemand komt ooit naar je toe en zegt: ‘Nog bedankt voor wat je over ons hebt gezegd.'”

Toen schoot het Martin Brundle te binnen dat hij ooit één dankbetuiging heeft gekregen voor zijn positieve commentaar. “Ik heb het een keer gehad”, grijnsde hij. “Nico Rosberg kwam na de GP van Maleisië naar me toe, en zei: ‘Ik wil je bedanken voor wat je vorig weekend over me hebt gezegd’. Ik antwoordde dat ik het echt waardeerde dat hij naar me toe kwam. Toen ik hem vroeg wat hij dan zo leuk vond, reageerde hij: ‘Ik weet het niet. Mijn moeder zei dat ik je moest bedanken.’ Dus eigenlijk ben ik nog nooit oprecht bedankt”, besloot hij lachend.

