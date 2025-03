De saga rond Christian Horner heeft een nieuw hoofdstuk gekregen. De teambaas werd vorig jaar beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag jegens een Red Bull-medewerkster. Nadat Horner vervolgens twee keer was vrijgepleit door onafhankelijke onderzoeken van Red Bull, is de medewerkster naar de arbeidsrechter gestapt. De Britse media is daarbij het zwijgen opgelegd.

De zaak wordt volgens De Telegraaf in januari 2026 door de Britse arbeidsrechter behandeld. De hele Horner-saga stond maandenlang in de schijnwerpers in de eerste helft van 2024, maar er wordt de laatste maanden in de Britse media niet meer bericht over de gang van zaken.

Dat komt doordat er een Reporting Restriction Order (RRO) van de rechtbank op de zaak is gelegd, op verzoek van de Horner-kant. Hierdoor mogen de Britse media in het Verenigd Koninkrijk niet meer berichten over de laatste ontwikkelingen rond de zaak. Naar verluidt verzetten verschillende Britse media zich tegen het verbod, dat al sinds april 2024 geldt, maar blijft het van kracht totdat de restricties zijn opgeheven. Een RRO is in Engeland niet ongebruikelijk bij gevoelige zaken rondom beroemdheden.

Imagoschade

Ondanks dat de Britse media niet langer over de zaak-Horner mag berichten, heeft de teambaas wel flink wat imagoschade opgelopen in zijn thuisland. Tijdens de presentatie van de RB21 op het F1 75-evenement in Londen werd Horner zelfs uitgejoeld door de aanwezige fans.

De FIA tikte vervolgens het publiek op de vingers. “Het was teleurstellend om de tribalistische reactie van het publiek op wereldkampioen Max Verstappen en zijn Red Bull-teambaas Christian Horner te horen”, vertelde een FIA-woordvoerder na het incident. “Max en Christian hebben allebei veel bijgedragen aan de sport waar we van houden. In het komende seizoen mogen we dat niet uit het oog verliezen.”

