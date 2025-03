Mercedes-teambaas Toto Wolff kan niet trotser zijn op zijn coureur George Russell. De Brit reed in Shanghai een keurige race naar de derde plek, en pakte zo kostbare punten voor het Duitse team. Wolff is blij met de prestaties van zijn ‘krijger’, en vindt het jammer dat de race van Russell werd ondergesneeuwd.

George Russell kan tevreden terugkijken op zijn weekend in Shanghai. De Brit pakte voor de tweede keer dit seizoen al een podiumplaats en daarmee kostbare punten voor Mercedes. Zelf noemde Russell het Chinese Grand Prix-weekend zelfs zijn ‘beste weekend in de Formule 1’. Ook teambaas Toto Wolff is meer dan tevreden met de resultaten van de ‘krijger’.

“George is een krijger in de auto en daarbuiten”, is Wolff zichtbaar trots tegenover Viaplay. “Ik geef normaliter een race nooit een tien, want het kan altijd beter. We hebben de perfecte race nog niet gezien. Maar gezien de omstandigheden waarin George (in Shanghai, red.) reed, was dit wel een dikke tien. Hij haalde alles uit de auto, uit de banden, en uit de strategie. Het was een briljante prestatie”

Lofzang

Russell begon als tweede aan de Chinese race, maar Lando Norris kwam in de eerste ronde al aan zijn landgenoot voorbij. De Mercedes-coureur was daarna niet zo heel veel meer in beeld, tot grote teleurstelling van Wolff. “Er werd niet zoveel over George gesproken”, doet de teambaas zijn beklag. “Ik heb dat altijd al niet goed gevonden, want hij is één van de beste coureur op de grid.”

“Als je aan mij vraagt om drie coureurs te noemen die ik als de beste van het veld beschouw, dan is hij absoluut één van die drie”, vervolgt Wolff zijn lofzang. Het lijkt er daarom voorlopig niet op dat Russell, wiens contract aan het einde van het seizoen afloopt, zich geen zorgen hoeft te maken over zijn toekomst. “George is een Mercedes-coureur, een talent van eigen bodem. Daar moeten we trots op zijn, en dat neem ik ook mee in mijn overwegingen.”

