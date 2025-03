Mercedes-teambaas Toto Wolff is voorlopig zeer tevreden over zijn nieuwe line-up. In aanloop naar het nieuwe seizoen werden er geregeld vraagtekens gezet bij het aantrekken van Andrea Kimi Antonelli. Echter, met de jonge Italiaan aan boord noteerde Mercedes tijdens de seizoensopener in Melbourne een derde en een vierde plaats. Een bemoedigend resultaat, aldus Wolff, die op basis hiervan een mooie toekomst voorspelt voor Antonelli.

Mede dankzij de onvoorspelbare weersomstandigheden in Australië haalden maar liefst zes coureurs de eindstreep niet, waaronder enkele rookies. Een van de debutanten die wél heelhuids over de finish kwam, was Andrea Kimi Antonelli. De 18-jarige Italiaan reed bovendien een keurige race, waarbij hij vanaf de zestiende startplek opklom naar P4, achter teamgenoot George Russell. Toto Wolff is vol lof over Antonelli’s eerste race, waarin de jongeling direct indruk maakte.

“Hij startte vanaf P16 en had het geluk dat een aantal mensen uitvielen”, gaf Wolff toe tegenover Sky Sports. “Dat gezegd hebbende, heeft hij zijn kansen wel optimaal benut. Hij heeft al die plekken één voor één goedgemaakt en – op de momenten dat hij niet vastzat in verkeer – liet hij ook nog een veelbelovende pace zien. Zo kwam hij uiteindelijk als vierde over de streep. Dat is echt indrukwekkend.”

Briljante line-up?

“Elke goede coureur heeft weleens een spin gemaakt of even de muur aangetikt”, vervolgde Wolff. “Het was makkelijker om niet te finishen dan daadwerkelijk de eindstreep te halen”, grapte hij. “Maar Antonelli hield het hoofd koel, en dat was gewoon heel indrukwekkend om te zien. Het toont aan dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat, mits hij zichzelf blijft verbeteren.”

Ook de podiumplaats van George Russell ging niet onopgemerkt voorbij aan Toto Wolff. Na het vertrek van Lewis Hamilton heeft de Brit de leidersrol op zich genomen. P3 in de seizoensopener is dan ook een bemoedigend resultaat. “We kunnen nog heel veel over Antonelli zeggen, en dat verdient hij ook, maar we mogen niet vergeten hoe goed George (Russell, red.) is. Hij haalt soms meer uit de auto dan erin zit, en hij maakt geen fouten. Hij is een echte leider geworden, en we zijn blij dat hij bij ons team zit.” Dankzij de goede punten in Australië staat Mercedes in aanloop naar de GP van China op de gedeelde eerste plaats in het constructeurskampioenschap.

