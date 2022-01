Bij Mercedes kijken ze ernaar uit om met de nieuwe technische regels te werken, omdat dit ze de kans geeft om te laten zien dat ze de afgelopen jaren ‘niet alleen maar geluk’ hebben gehad.

Hoewel Mercedes vorig jaar naast de felbegeerde coureurstitel greep in de controversiële slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi, werd het wel voor de achtste keer op rij de constructeurskampioen. Met de nieuwe technische regels is het nog maar de vraag of Mercedes er dit jaar een negende aan vast kan plakken. Het team ziet het in ieder geval als een grote mogelijkheid om één ding te bewijzen.

“We zien het als een kans om te laten zien dat we niet alleen maar geluk hebben gehad in de afgelopen jaren”, zegt technisch directeur James Allison. De Brit kijkt ernaar uit om opnieuw te werken met nieuwe regels en binnen die regels de beste auto te ontwikkelen. “Het is niet uniek voor Mercedes om enthousiast te zijn over een reglement, maar we vinden het geweldig als er nieuwe reglementen komen.”

“We zien elke verandering in het reglement als een kans om te zien of we het nog steeds verdienen om competitief te zijn,” vervolgt Allison, “om te zien of we opnieuw kunnen laten zien dat we de fysica achter de auto hebben begrepen, dat we hebben geprobeerd om dat te vertalen naar ontwerpen en concepten die we dan in de productie realiseren en op het circuit afleveren op een manier die ons in staat stelt om opnieuw competitief te zijn”, aldus Allison.