Het Autodromo Hermanos Rodriguez staat komend weekend in de schijnwerpers als locatie voor het Formule 1-spektakel. Zoals altijd betreden de coureurs vol anticipatie de paddock. Bewonder de megahelm als eerbetoon aan de lokale held Sergio Pérez en zie hoe de Alfa Romeo-coureurs zich uitleven op een piñata. We hebben de leukste foto’s van de eerste dag in Mexico voor je verzameld.

Fermin La Calaca siert de muren in de paddock met zijn kunstwerken. La Calaca geniet grote bekendheid in Mexico. De kunstenaar draagt steevast een karakteristieke outfit ter ere van ‘Dia de los Muertos’. Deze feestdag leeft in Mexico, ondanks de naam die staat voor ‘Dag van de doden’. (Foto: Motorsport Images)

Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda hebben zich gewaagd aan het maken van een zelfportret. Eén ding is nu duidelijk geworden met betrekking tot de AlphaTauri-coureurs: hun ware talent ligt duidelijk bij het besturen van Formule 1-auto’s en niet zozeer bij de kunst van het schilderen. (Foto: Motorsport Images)

Thuisheld

Sergio Pérez wordt met open armen ontvangen door zijn enthousiaste Mexicaanse fans. De Red Bull- coureur, geboren in Mexico-Stad, hoopt in zijn thuisrace boven zichzelf uit te stijgen. Speciaal daarvoor heeft ‘Checo’ zich gehuld in een witte outfit. Saillant detail: normaliter is dat een kleur om je over te geven, de strijd te staken…. Hoe dan ook: aan de onvoorwaardelijke steun van zijn fans zal het in ieder geval niet liggen dit weekend. (Foto: Motorsport Images)

Voor dit belangrijke weekend heeft Pérez een speciale helm ontworpen. Om ervoor te zorgen dat deze opvallende helm niet onopgemerkt blijft, is op donderdag in de pitlane een reusachtige replica van zijn helm geplaatst. Deze indrukwekkende blikvanger dient als een eerbetoon aan de thuisfavoriet. (Foto: Motorsport Images)

Paddockplezier

De coureurs van Alfa Romeo laten zichzelf gaan op een typische Mexicaanse piñata. Als Valtteri Bottas met dezelfde agressie de race aanvangt, kan het nog wel eens gevaarlijk worden voor de andere coureurs. (Foto: Motorsport Images)

Alexander Albon lijkt ook prima op zijn plek te zijn in Mexico. Zo is de Thais-Britse coureur gespot met een pompoen op zijn hoofd, ook onderdeel van de traditie omtrent de ‘Dag van de doden’. (Foto: Motorsport Images)

Nico Hülkenberg heeft reden tot vieren, want aankomende zondag zal de Duitse coureur voor de 200e keer aan de start verschijnen van een Formule 1-race in. Hij krijgt een cadeau, een foto die dateert uit het jaar 2010, waarin de Formule 1 voor het het eerst kennismaakte met een onervaren Hülkenberg. (Foto: Motorsport Images)

Charles Leclerc en reservecoureur Robert Schwartzman wagen zich aan de kunst van de Mexicaanse keuken, onder het kritische oog van Fermin la Calaca. (Foto: Motorsport Images)

