Matthieu Bornadel, de directeur van Michelin, snapt niet waarom iemand de bandenleverancier van de Formule 1 zou willen worden. In een interview met F1 Insider vraagt de zakenman zich bovendien af of de Formule 1 zelf wel echt op zoek is naar een nieuwe partner.

Eerder dit jaar opende de FIA de tender voor nieuwe bandenleveranciers van de Formule 1. Het contract van Pirelli loopt in 2024 af, en dus moet er een nieuwe deal opgezet worden. De algemene aanname is dat naast Pirelli ook Bridgestone zich heeft gemeld, al heeft het Japanse bedrijf zelf daar nog niets over bevestigd. Als dat echter zo is, dan snapt Bornadel niet wat Bridgestone daarmee te winnen heeft.

“Wat betreft de algemene filosofie, mindset en doelstellingen liggen Bridgestone en Michelin niet zo ver uit elkaar. Ze zitten in ieder geval dichter bij ons dan bij Pirelli. Het zou me verbazen als Bridgestone opzettelijk bandenslijtage tentoon wil stellen, alleen om maar in de Formule 1 te komen. Ik weet niet eens of de Formule 1 wel echt een nieuwe bandenleverancier wil. De tender is niet geschreven voor een nieuwe kandidaat, maar voor de huidige leverancier.”

Geen interesse vanuit Michelin

Eerder had Michelin al aangegeven weinig interesse te hebben in een terugkeer naar de Formule 1. Het Franse bedrijf voelt er niet veel voor om een band te moeten maken die ontworpen is om sneller te slijten. Dat is namelijk wel wat de Formule 1 vraagt van de leveranciers, zodat er meer spanning ontstaat tijdens de race.

“De realiteit is dat de banden ontworpen zijn om een lastige situatie te creëren voor de coureur”, verklaart Bornadel. “Hij moet zijn best doen om die band in leven te houden en dat schetst een slecht beeld van de banden. Wij willen dat de coureurs blij zijn met de bandenleverancier en dat ze volop kunnen vechten op de baan. Misschien maakt het Pirelli niets uit, maar voor ons is dat erg belangrijk. Dus zo lang als die opvatting blijft gelden, gaan wij niet meedoen.”

“Wij willen een verhaal vertellen dat past bij de doelstellingen van Michelin: dat we banden van hoge kwaliteit produceren die langer meegaan en duurzaam zijn. Maar in de tender van de Formule 1 staat maar een halve zin over duurzaamheid. Er zijn vrijwel geen verwachtingen daarover en het boeit ze helemaal niets. We zouden de banden in brand kunnen steken na de race en niemand zou er iets van zeggen.”

