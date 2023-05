Bandenleverancier Pirelli gaat de samenstelling van het rubber voor de F1-banden aanpassen. Mogelijk worden de nieuwe banden al tijdens het weekend van de Grand Prix van Groot-Brittannië (7-9 juli) voor het eerst gebruikt.

Met het oog op de ingrijpende regelwijzigingen van vorig seizoen, besloot Pirelli een ‘conservatieve’ band te ontwikkelen, maar door de enorme sprongen die de teams het afgelopen jaar met name op het gebied van downforce hebben gezet, lijkt die band achterhaald. Zo was de snelste ronde van Max Verstappen in de recente Grand Prix van Miami maar liefst 1,6 seconden sneller dan die van vorig jaar (1:29.708 vs 1:31.361).

Met het oog op de updates die de teams voor de komende weken hebben voorzien, vindt Pirelli het de hoogste tijd om nog eens goed naar het rubber te kijken en eventueel een sterkere band te leveren. “We hadden eind vorig jaar een discussie dat de auto’s door de nieuwe regels wat langzamer zouden zijn”, aldus Pirelli-chef Mario Isola in Miami. “Maar ze zijn juist sneller geworden, omdat we een jaar ontwikkeling hebben waarmee we rekening moeten houden.”

Groot-Brittannië

In overleg met de FIA zou nu besloten zijn om de nieuwe banden op (het lastige circuit) Silverstone te laten debuteren. Eerder is gewenst, maar de banden moeten ook nog getest worden. Dat zou tijdens een van de komende Grand Prix-weekends moeten gebeuren, mogelijk in Barcelona.

