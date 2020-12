Mick Schumacher blij met probleemloos trainingsdebuut: ‘Goede voorbereiding op 2021’

Formule 2-kampioen Mick Schumacher promoveert volgend jaar naar de Formule 1 en kreeg op de vrijdag in Abu Dhabi alvast een voorproefje van het echte werk met deelname aan de eerste vrije training. “Het is goede voorbereiding voor volgend jaar.”

Lees ook: VT1: Verstappen leidt de dans in Abu Dhabi, Schumacher debuteert met 18e tijd

Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, heeft natuurlijk wel eerder in een Formule 1-auto gereden. Los van demonstraties in zijn vaders oude bolides, testte hij in 2019 één dag voor Alfa Romeo en één dag voor Ferrari. In Abu Dhabi kwam hij echter voor het eerst officieel tijdens een Grand Prix-weekend in actie voor Haas, het team waarvoor hij in 2021 racet.

“Het verliep allemaal vrij soepel, zonder grote problemen”, toon Schumacher zich tevreden ten overstaan van de camera van Formula1.com. “Ik ben ook niet gespind ofzo, dus dat is goed”, lacht hij. Natuurlijk, het is even wennen aan een Formule 1-auto, na een heel jaar in de Formule 2. “En het is ook een grote stap”, benadrukt de Duitser die in zijn Haas uiteindelijk de achttiende tijd reed in VT1.

Aan Motorsport Week vertelt Schumacher verder dat hij het ‘heel leuk’ vond om weer in te stappen, en elke meter die hij kan maken bovendien is meegenomen. “Het is goede voorbereiding voor volgend jaar. Fijn dus om er alvast aan te kunnen proeven. De Young Driver Test van volgende week (dinsdag, red.) wordt ook belangrijk voor me, dan kan ik ook meer aan long runs werken, wat belangrijk is.”

Lees ook: Schumacher maakt dan nu wel zijn debuut, vervangt Magnussen tijdens VT1 in Abu Dhabi