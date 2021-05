Het was vrijdag net als vorig jaar glibberen en glijden op het circuit van Portimão. Het gebrek aan grip roept bij Mick Schumacher herinneringen op aan de Formule 3 en karts, maar de Duitser kan wel genieten van het circuit: “Het was zeker leuk.”

Vorig jaar kwam het Autódromo Internacional do Algarve op de kalender, nadat een aantal races geschrapt werd vanwege de coronacrisis. Om het circuit destijds gereed te maken voor de komst van de Formule 1 werd het voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De grip was daardoor minimaal, en daar is dit jaar nog weinig verandering in gekomen. Zo noemde Max Verstappen het ‘niet erg fijn om op te rijden’ en ook Mick Schumacher merkte het gebrek aan grip op.

“Het is zeker veel, veel gladder dan wat ik gewend ben”, vertelt hij na afloop van de tweede vrije training, waarin hij de achttiende tijd noteerde. “Maar het was zeker leuk. We hadden een zeer levendige auto. Het roept een beetje herinneringen aan de Formule 3 en karts op.”

Het is voor Schumacher de eerste keer dat hij op het circuit in Portimão rijdt. De Haas-coureur kan, ondanks het gebrek aan grip, genieten van de ‘achtbaan’. “Het is een interessant circuit. Het is best indrukwekkend, veel blinde bochten en het is een kort baantje, maar daardoor wel heel intens. Het is een goede training en absoluut leuk”, aldus Schumacher.