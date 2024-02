Mick Schumacher is nog altijd positief over een rentree in F1. De Duitser kwam in 2022 voor het laatst in actie namens Haas, maar werd daarna opzijgezet ten gunste van Nico Hülkenberg. De Amerikanen hadden na twee seizoenen genoeg gezien van Schumacher. ‘Het zoontje van’ is er echter van overtuigd dat hij allesbehalve klaar is met de Formule 1.

In een interview met het Duitse Bild Sport is Schumacher zeker van zijn kwaliteiten: “Ik heb de benodigde skills, dat heb ik in Formule 4, Formule 3 én Formule 2 laten zien.” Helaas voor de Duitser liggen de stoeltjes niet voor het oprapen. Voor concurrentie is Schumacher in ieder geval niet bang: “Er stroomt momenteel weinig talent uit de junioren. Maar je krijgt natuurlijk niks cadeau, ik moet het dan wel laten zien.”

Dit seizoen kan hij zijn talenten tentoonstellen in het WEC-kampioenschap: Schumacher tekende eind 2023 een contract met Alpine voor het Hypercar programma. Vorig seizoen werd hij nog opgevangen door het Formule 1-team van Mercedes, waar hij zich mocht bewijzen als test- en reservecoureur voor Lewis Hamilton en George Russel.

Zo vader, zo zoon?

Het kortstondige F1-avontuur van Schumacher bij Haas voldeed voor veel fans niet aan de verwachtingen. Schumacher is een gevierde naam in de sport, mede dankzij de prestaties van vader Michael, die nog altijd menig record op zijn naam heeft staan. In 2021 en 2022 leek de jongste Schumacher-telg te bezwijken onder die druk, toen hij meer dan eens zijn wagen in de kreukels reed of onder deed voor zijn teamgenoot.

Als het aan Mick Schumacher ligt, is een rentree in F1 niet ondenkbaar: “Vóór Formule 1 heb ik al laten zien dat ik met de druk kan omgaan. Dat ik al races en kampioenschappen heb gewonnen, wordt vaak te snel vergeten.” Schumacher werd in 2018 kampioen in de Formule 3 en in 2020 pakte hij na twee seizoenen in de Formule 2 de wereldtitel.

