Mika Häkkinen ziet ook positieve kant aan coronapauze

Tussen de vele negatieve aspecten van het coronavirussen, ziet voormalig Formule 1-kampioen Mika Häkkinen toch ook nog positieve punten. “We gaan anders naar het leven kijken en geven weer meer om elkaar.”

In zijn podcast voor Unibet bespreekt Mika Häkkinen de gevolgen van het coronavirus op het leven en de Formule 1 in het bijzonder. “Het heeft een grote impact op iedereen”, begint Häkkinen. “Het zijn uitdagende tijden die je confronteren met zaken waar je eigenlijk alleen tegenaan loopt in geval van ziekte of een ongeluk. Daardoor kijken we anders naar elkaar.”

Häkkinen wil het dodelijke virus zeker niet bagatelliseren, maar ziet ook lichtpuntjes. Zoals de donatie van een miljoen maaltijden aan zorgpersoneel door zijn voormalige baas Ron Dennis en de fabricage van beademingsapparatuur door Formule 1-teams. “De kwaliteitscontrole in onze sport is heel hoog en dat is natuurlijk cruciaal bij dit soort machines waar echt levens op het spel staan.”

Zelfzuchtig en verwend

Volgens Häkkinen zal de noodgedwongen pauze weinig invloed hebben op de coureurs. “Rijders moeten een beetje zelfzuchtig en verwend zijn. Dit is een geweldige kans voor ze om te trainen, hun voedingsplan te maximaliseren en fatsoenlijk tot rust te komen. Ze moeten ervoor zorgen dat ze zo sterk mogelijk zijn wanneer ze weer kunnen gaan racen.”

Wanneer dat is, durft Häkkinen geen voorspellingen over te doen. “Je kunt nu allerlei plannen maken, maar er is nog geen geneesmiddel voor het coronavirus, dus moeten mensenmassa’s vermeden worden.”

Niet vrolijk

Het plan om meerdere races achter elkaar te doen op Silverstone vindt Häkkinen interessant. “Het is een prachtig circuit”, stelt hij. “Maar teams die daar problemen hebben, zullen er niet vrolijk van worden. Aan de andere kant is het ook een kans om die problemen goed te kunnen doorgronden.”

Häkkinen is blij dat er in ieder geval virtueel nog races plaatsvinden. “Dat is briljant”, zegt hij. “Het is de toekomst.” Hoewel je volgens Häkkinen altijd ergens iets van kunt leren, is het voor de coureurs niet nodig om het racen te oefenen. Dat verleer je volgens de tweevoudig wereldkampioen niet. Net als fietsen, of in zijn geval rijden op een éénwieler.