Groots gebaar Ron Dennis: Miljoen maaltijden voor zorgpersoneel

Iedereen draagt zijn steentje bij in de coronacris, ook in de Formule 1: coureurs leveren geld in, Mercedes maakt apparatuur maar oud McLaren-baas Ron Dennis besloot op een andere manier bij te dragen. Hij laat een miljoen maaltijden samenstellen voor het ziekenhuispersoneel in Engeland.

Dennis heeft tegenwoordig geen enkele link meer met de Formule 1, laat staan de bedrijfswereld. “Ik heb alles verkocht, ik ben een andere kant opgegaan en nu filantroop”, vertelt de 72-jarige Dennis aan Sky Sports. Voor zijn initiatief om 1 miljoen maaltijden te samenstellen werd Dennis geïnspireerd door zijn dochter die als anesthesist werkt op een intensive care.

“We spreken nu minstens één keer per week online met de familie, zoals dat nu moet. Het virus is een enorm probleem en zij werkt in het epicentrum van het probleem. De anesthesisten, de verplegers en alle anderen in het ziekenhuis, zij kunnen hun afdelingen niet verlaten om te eten. Zij kunnen niet even naar het restaurant lopen, zij vormen de frontlinie.”

Dennis besloot zijn contacten in te zetten en ontwikkelde samen met onder meer Tesco en Yodel een systeem, SalutetheNHS geheten. “Die mensen maken dagen van 12 uur, moeten dan nog naar huis forenzen dus dat komt op minstens 13 uur uit. Dan eten ze een kop cornflakes en gaan slapen. Zo bouw je de vermoeidheid alleen maar op. Wij hebben zogenaamde Home Packs voor ze samengesteld, met voedzame maaltijden. Die kunnen ze in het ziekenhuis eten of meenemen naar huis. Of we leveren ze thuis af bij personeel dat in quarantaine dan wel zelfisolatie zit.”

Zonder namen en voorbeelden te noemen, hint Dennis dat er ook wel wat meer kan gebeuren in de sportwereld om te helpen. “Ik ga niet mensen bekritiseren. Uiteindelijk moet iedereen doen wat zij correct achten. Zij moeten met hun acties en gedachten leven, zij moeten gelukkig zijn als ze in de spiegel kijken. Of het nou een voetballer is of een coureur of wat dan ook, iedereen heeft zijn eigen geweten.”

