Fernando Alonso is een van de vele coureurs die geen contract heeft voor 2025. De 42-jarige Spanjaard is nog steeds een begeerlijke aanwinst voor menig team. Daarom wil ook zijn huidige ploeg hem het liefst voor langere tijd vastleggen. Onder andere de aangekondigde samenwerking met motorleverancier Honda moet Alonso over de streep trekken om bij Aston Martin te blijven.

Fernando Alonso mag dan de oudste coureur op de grid zijn, zijn streken is hij nog lang niet verloren. De tweevoudig wereldkampioen doet niet onder voor al het jongere talent dat hem uitdaagt en geeft teamgenoot Lance Stroll constant het nakijken. Vorig jaar kwam hij tot ieders verbazing bij Aston Martin terecht, waar hij meteen hoge ogen gooide. Maar dat contract loopt dit seizoen op zijn einde. Wil Alonso zich weer aan Aston Martin binden, of zijn er betere opties? Mercedes‘ zou de coureur op hun shortlist hebben staan, maar ook bij Red Bull schijnen ze interesse te hebben.

LEES OOK: Fernando Alonso heeft geen haast om naar Mercedes te gaan: ‘Rijden toch achter ons’

Echter, Aston Martin-teambaas Mike Krack gelooft dat het team alles in huis heeft om Alonso te behouden. Na de GP van Japan ging de Luxemburgse chef in op de toekomst van zijn coureur. “Als onze windtunnel gereed is en alles met Honda ook rond is, dan zijn we zeker aantrekkelijk”, verzekerde hij. “Nog meer dan twee jaar geleden.” Het team bouwt voor 2025 een gloednieuwe windtunnel in Silverstone en werkt vanaf 2026 samen met motorleverancier Honda.

Toch weet Krack dat het team eerst moet presteren op het circuit. “Natuurlijk is het fijn als je deze dingen hebt, maar op de baan is waar je het moet laten zien”, vervolgde hij. “Dat is de maatstaf en daar moeten we meer doen.” Op de korte termijn wil Aston Martin zo goed mogelijk presteren in het huidige seizoen om Alonso te overtuigen. “We zullen meer aanpassingen maken gedurende het seizoen om hem te motiveren”, besloot de teambaas.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)