Aston Martin heeft bevestigd dat Lance Stroll volgend jaar opnieuw voor het team zal rijden. Teambaas Mike Krack ontkracht de geruchten dat Stroll misschien de Formule 1 zou gaan verlaten. Voor het verschil in resultaten moet het hele team naar zichzelf kijken en niet alleen de coureur, vindt de teambaas.

Het is in de Formule 1 een publiek geheim dat Lance Stroll zich weinig zorgen hoeft te maken om zijn stoeltje. Stroll is de enige coureur waarvan het niet bekend is hoe lang zijn contract duurt, en officieel krijgt hij gewoon dezelfde kansen als alle andere coureurs. Echter, met zijn vader als eigenaar van het team lijkt het bijzonder onwaarschijnlijk dat Stroll op korte termijn plaats moet maken voor een nieuw talent.

Toch valt moeilijk te ontkennen dat Stroll de mindere coureur van Aston Martin is. Fernando Alonso heeft dit seizoen al zeven keer op het podium gestaan en vecht om de derde plek in het kampioenschap. Stroll daarentegen heeft één keer vierde gestaan en bungelt verder onderin de top tien. Momenteel is het gat tussen Alonso en Stroll maar liefst 121 punten. Daarom werd er de afgelopen tijd steeds vaker gespeculeerd wat de grenzen van het geduld van Lawrence Stroll zijn, en of Lance niet stiekem zit te kijken naar een carrièrewissel.

Aston Martin-teambaas Mike Krack maakt nu duidelijk dat daar niets van waar is. “We hebben volgend jaar nog steeds dezelfde coureurs”, vertelt hij aan de verzamelde media in Monza. “Het is niet alsof er een groot gat in de prestaties zit, er zit alleen een groot gat in de punten. Als team moeten we het hele seizoen vanaf beide kanten bekijken. En als team moeten we dus ook het aan die kant van de garage beter gaan doen. We hebben ook veel problemen met de betrouwbaarheid gehad, en dat kwam altijd bij die auto terecht. Dat moeten we beter doen. Helaas hebben we het hele seizoen door gewoon veel problemen gehad die alleen maar die auto troffen.”

LEES OOK: Contracten Hamilton en Russell verlengd bij Mercedes

Het speciale Dutch GP bewaarnummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel en kan ook online besteld worden, met gratis bezorging in heel Nederland! Geniet nog even na van de spectaculaire Dutch GP in Zandvoort, in woord en beeld. Zo geven experts uit de paddock hun visie op het extreem hoge prestatieniveau van Max Verstappen. In dit nummer verder onder andere:

Verstappens koninklijke show in Zandvoort: ‘Max nader de perfectie’

Reportage: Zijn de dagen van Sergio Pérez bij Red Bull geteld?

André Rieu ontroert 100.000 fans met Wilhelmus: ‘Dit is echt een hoogtepunt’

Kruisbestuiving Red Bull & Alinghi: Formule 1 te water

Fotoreportage Andreas Terlaak: Over meeuwen, een stilleven en veegwagen

Columns Rob Kamphues & Nelson Valkenburg

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de spectaculaire Dutch GP