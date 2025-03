In de nasleep van de GP van Australië, die werd gewonnen door McLaren-coureur Lando Norris, wijzen veel experts opnieuw naar de vermeende ‘mini-DRS’ van het team uit Woking. Op sociale media circuleren beelden van de achtervleugel van de MCL39 die doorbuigt onder aerodynamische druk. Toch denken verschillende concurrerende teambazen dat McLaren vooral op het gebied van bandenmanagement een voorsprong heeft op de rest van het veld.

De dominantie van McLaren, dat in aanloop naar de seizoensopener in Melbourne al als favoriet werd bestempeld, werd tijdens de Grand Prix nog eens onderstreept. Lando Norris verstevigde de status van McLaren als het te kloppen team door vanaf poleposition naar een overtuigende overwinning te rijden. Teamgenoot Oscar Piastri had hem waarschijnlijk kunnen vergezellen op het podium, ware het niet dat hij in de slotfase van de race spinde. Mercedes-teambaas Toto Wolff erkende dat het een zware opgave wordt om de papaja’s bij te benen, mede dankzij hun superieure bandenmanagement.

Bandenmanagement

“Vanuit het oogpunt van een fan is het indrukwekkend om te zien,” verklaarde hij achteraf tegenover de media in Melbourne. “Maar als concurrent zullen we alles uit de kast moeten trekken om ze (Norris en Piastri, red.) te pakken te krijgen. Voorlopig lijken ze ongrijpbaar zodra ze eenmaal op gang zijn gekomen.” Wolff legde uit dat McLaren een constant tempo kon vasthouden, terwijl andere teams worstelden met bandendegradatie.

“Ze zijn gewoon heel erg goed in het managen van banden,” vervolgde hij. “Als wij deze compounds tot het uiterste drijven, kunnen we dat één of twee ronden volhouden. Daarna kun je ze afschrijven. McLaren heeft zo’n breed venster dat ze kunnen blijven pushen, pushen en pushen.” Ook Red Bull-teambaas Christian Horner zag hoe de papaja’s vooral profiteerden van minimale degradatie van de Pirelli-sloffen. “Het is vreemd,” concludeerde de Brit. “Ze kunnen de banden heel snel opwarmen, maar ervaren ook een zeer lage degradatie. Meestal gaat het een ten koste van het ander, maar op dit circuit hadden ze dat hoe dan ook onder de knie.”

De voordelen die het vermeende ‘mini-DRS’ biedt, hebben waarschijnlijk weinig te maken met het verbeterde bandenmanagement. De achtervleugel van McLaren buigt alleen open op de rechte stukken, wanneer de coureurs op snelheid komen en voldoende aerodynamische druk genereren. In de bochten – waar de banden het zwaarst worden belast – heeft het team waarschijnlijk weinig profijt van flexibele onderdelen. Inmiddels weten we dat de FIA tijdens de aankomende GP van China al strenger gaat monitoren of de achtervleugels niet te ver openbuigen.

