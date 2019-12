De organisatie achter de Dutch Grand Prix heeft het mobiliteitsplan voor de Formule 1-race op Zandvoort gepresenteerd. Zoals verwacht wordt er vol ingezet op de trein en fiets, terwijl de auto wordt gemeden.

De organisatie benadrukt wederom bezoekers te willen stimuleren niet met de auto te komen. Voor automobilisten zijn weinig parkeerplekken beschikbaar. Daarnaast zullen er ‘harde afsluitingen’ zijn in Zandvoort en Bloemendaal. Zandvoort zelf zal sowieso ‘NIET bereikbaar’ zijn voor gewone bezoekers met de auto. Zo staat althans met hoofdletters in het mobiliteitsplan.

Trein

De organisatie verwacht van vrijdag 1 tot en met zondag 3 mei dagelijks 111.500 bezoekers (afgerond). De verwachting is dat het grootste deel (tussen de 27 en 31 procent, afhankelijk per dag) met de trein komt. Op vrijdag komt dit neer op 34.500 bezoekers, zaterdag en zondag 30.000 per dag.

Zodoende gaan er twaalf treinen per uur rijden. Elke trein moet 1.000 bezoekers vervoeren. De dienstregeling wordt later bekendgemaakt. Wachten op een trein lijkt, zeker op de terugweg, niet uitgesloten. Dit omdat de uitstroom van alle bezoekers is berekend over een periode van drie uur.

Park & Ride

Voor fans die toch per se per auto willen komen, zijn dagelijks 11.000 parkeerplekken beschikbaar – maar dus niet bij circuit. Dit zijn park & ride-plekken in Velsen, Halfweg en Hoofddorp. Daar vandaan word je dan met een pendelbus richting circuit gebracht. Hierbij wordt uitgegaan van 2.5 bezoekers per auto, waarmee er 23.000 zo naar circuit kunnen komen. Het kopen van tickets hiervoor kan vooraf online of ter plaatse gebeuren.

Park & Bike

Een andere populaire reismethode in het mobiliteitsplan, is park & bike. Dit is de auto op afstand parkeren in bijvoorbeeld Hoofddorp, Ijmuiden of Noordwijk en dan fietsen. Hiervoor zijn 6.000 parkeerplekken geraamd. Verder fietsen kan met een zelf meegebrachte fiets of door er een te huren. Fietsen kan ook als je al uit de omgeving komt.

Fietsenstallingen

De organisatie gaat er namelijk vanuit dat mensen die in de buurt verblijven (tussen de 7.5 en 25 kilometer) komen lopen of de fiets pakken. Qua fietsenstallingen is er een dagelijkse capaciteit van 40.000 plekken. Een minpunt voor wie fietst, of eerst met de auto komt en dan fietst: de laatste drie kilometer vanaf de fietsenstallingen moet je lopen.

Wandeltocht

Veel bezoekers mogen zich sowieso opmaken voor een aardige wandeltocht, want ook wie vanaf een van de 150 opstapplaatsen in Nederland vertrekkende shuttlebussen richting Zandvoort komt, moet de laatste kilometers lopen.

Treinreizigers dienen de laatste 1.5 kilometer vanaf station uiteraard ook te voet af te leggen. Wie gebruik maakt van een kiss & ride-optie, bij afsluitingen aan de N200 en N201, moet nog 6.5 of 4.5 kilometer lopen.

App

Om het reisgemak te bevorderen, komt de Dutch GP een maand voor de race met een eigen app. Deze bevat reisadvies, een plattegrond, routes op maat en pushberichten over de stand van zaken.

De organisatie achter de Dutch GP heeft in het mobiliteitsplan ook rekening gehouden met regen en een eventuele vroege uitvalbeurt van Max Verstappen. De verwachting is verder dat het verkeer gespreid zal worden door andere activiteiten (zoals concerten) op en om circuit.

Het complete mobiliteitsplan is hier te lezen.