Mick Schumacher hoopt nog altijd op een rentree in de Formule 1. De jonge coureur reed tussen 2021 en 2022 twee jaar voor Haas, maar heeft sindsdien geen kans meer gekregen in de koningsklasse. Een contract bij Alpine ging aan zijn neus voorbij, en nu lijkt het laatste beschikbare stoeltje bij Sauber zijn enige optie. Helmut Marko denkt echter dat Schumacher zijn geluk beter in andere raceklassen kan beproeven.

“Ik denk dat Sauber volgend jaar zeker geen winnende auto heeft,” zei Helmut Marko tegen het Duitse RTL. “Dat betekent dat er geen druk zou zijn voor het team of de coureur die ze uiteindelijk contracteren. Mick Schumacher zou zich in dat geval goed kunnen meten met Nico Hülkenberg.” De Duitse routinier heeft al een meerjarig contract met Sauber. “Als je dan merkt dat Schumacher ondermaats presteert, kun je in 2026 altijd nog een verandering doorvoeren.”

Voorlopig lijkt het er echter op dat Valtteri Bottas nog een jaar in Hinwil blijft. Daarnaast heeft Sauber grote interesse in Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto. Ondertussen probeert Williams-teambaas James Vowles ook Franco Colapinto aan te bevelen bij de Zwitserse renstal. Helmut Marko is enigszins verbaasd dat Bottas nog steeds in de race is voor een nieuw contract. “Dat vind ik echt onbegrijpelijk,” aldus de Red Bull-adviseur.

‘Concentreer je op langeafstandsraces’

Eén ding weet Marko wel zeker: “Als Schumacher dat stoeltje niet krijgt, kan hij zijn Formule 1-dromen beter opgeven. Hij moet zich concentreren op langeafstandsraces,” adviseert de Oostenrijker. “Daar is hij erg succesvol. Als hij in de autosport blijft, moet hij gewoon iets vinden waar hij plezier aan beleeft, maar waar hij ook kans maakt om te winnen.”

Na twee teleurstellende seizoenen bij Haas, ging Mick Schumacher aan de slag als test- en reservecoureur bij Mercedes. Dit jaar doet hij ook mee in het WEC met het endurance-team van Alpine. De 25-jarige coureur hoopte in 2025 door te stromen naar het Formule 1-team van de Fransen, maar in augustus koos het team voor een samenwerking met de Australische Jack Doohan.

