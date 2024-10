Franco Colapinto nam slechts drie Grands Prix geleden het stokje over van Logan Sargeant. Na een matig seizoen van de Amerikaan kreeg de jonge Argentijn de kans om zich te bewijzen bij Williams. Inmiddels heeft Colapinto vier punten gescoord en hopen fans hem volgend jaar terug te zien op de grid. Williams-teambaas James Vowles klopt al aan bij Sauber, het laatste team dat nog een stoeltje te vergeven heeft.

Williams verwelkomt volgend jaar drievoudig racewinnaar Carlos Sainz, die naast Alexander Albon zal komen te rijden. Zodoende moet de 21-jarige Franco Colapinto, die debuteerde tijdens de GP van Italië, zijn stoeltje afstaan. Teambaas James Vowles hoopt echter dat hij Colapinto toch nog een plekje op de grid kan aanbieden. Hij voert inmiddels gesprekken met Sauber, het enige team dat nog ruimte heeft voor de jonge coureur.

Bottas of Bortoleto?

“Franco (Colapinto, red.) zal altijd deel uitmaken van ons opleidingsprogramma”, zei Vowles onlangs tegen The Wall Street Journal. “De vraag is of hij een contract met Sauber kan bemachtigen. Om transparant te blijven: we voeren al gesprekken om te kijken of dat mogelijk is.” Colapinto zou een opvallende keuze zijn voor Sauber, dat in aanloop naar de overname door Audi al een meerjarig contract heeft getekend met Nico Hülkenberg.

Valtteri Bottas, die nu in zijn derde seizoen zit bij de Zwitserse renstal, heeft naar verluidt de beste papieren om nog één jaar bij te tekenen. Daarnaast heeft het team grote interesse in Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto. Als Colapinto er niet in slaagt een plekje bij Sauber te bemachtigen, heeft Vowles andere plannen voor de jonge Argentijn.

“In dat geval moet hij kilometers maken in onze auto van twee jaar geleden”, legde de teambaas uit. “Die heeft eigenlijk dezelfde specificaties als onze huidige bolide. Het is belangrijk dat hij dan duizenden rondjes gaat rijden, zodat hij in ieder geval in vorm blijft voor de toekomst.”

