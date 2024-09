Francomania, zo wordt de Formule 1-koorts genoemd die Argentinië sinds enkele weken in zijn greep heeft. De sport is daar dankzij het bliksemdebuut van de Argentijnse Franco Colapinto populairder dan ooit. Het is pas drie Grands Prix geleden dat de 21-jarige coureur het Williams-stoeltje van Logan Sargeant overnam, maar in Buenos Aires wordt er al gesproken over een Argentijnse GP.

Argentinië kent een rijke geschiedenis op het gebied van autosport. In de jaren vijftig bewees vijfvoudig wereldkampioen Juan Manuel Fangio zich als een van de grootste coureurs aller tijden, en was het Autódromo Oscar y Juan Gálvez in Buenos Aires vaste prik voor de Formule 1. Echter, sinds de jaren negentig speelt het Zuid-Amerikaanse land geen significante rol meer in de koningsklasse. Tot voor kort was Gastón Mazzacane de laatste coureur van Argentijnse afkomst. Tussen 2000 en 2001 reed hij slechts eenentwintig Grands Prix.

Tegenwoordig is daar echter Franco Colapinto, de 21-jarige coureur uit Pilar, die de Argentijnse Formule 1-gemeenschap eigenhandig nieuw leven inblaast. Francomania is een verademing voor de autosportliefhebbers in zijn thuisland, die eindelijk weer kunnen juichen voor een eigen coureur. Voormalig Formule 1-rijder Miguel Ángel Guerra prijst Colapinto voor zijn indrukwekkende prestaties en het ‘Verstappen-effect’ dat hij thuis teweegbrengt.

‘Argentijnse Verstappen’

“We hebben een indrukwekkende coureur”, zei Guerra tegenover El Grafico. “Hij is de Argentijnse Verstappen. Elke scherpzinnige teambaas, zoals James Vowles bij Williams heeft gedaan, zou met Colapinto in gesprek moeten gaan.” Ondertussen droomt Daniel Scioli, de Argentijnse minister van Toerisme, Milieu en Sport, al van een terugkeer van een eigen Grand Prix.

“Argentinië is bereid een Formule 1-race te organiseren”, stelde hij onlangs in een bericht op sociale media. “Een Grand Prix is een mondiale gebeurtenis. Het zorgt voor banen, internationale toeristen en buitenlandse valuta.” In 1953 werd op het Autódromo Oscar y Juan Gálvez in Buenos Aires de eerste niet-Europese GP georganiseerd. In de jaren zestig verdween het circuit weer van de kalender. Na veel edities in de jaren zeventig en tachtig werd in 1998 de laatste Argentijnse GP verreden.

