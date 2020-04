‘Mogelijk alle Europese GP’s achter gesloten deuren’

Zak Brown stelt dat alle Europese GP’s mogelijk zonder publiek verreden zullen worden. De McLaren-CEO zegt dat na de videoconferentie tussen teams, F1-organisatie en FIA op donderdag. “Wat is de beste manier om zoveel mogelijk races in ons verkorte seizoen te krijgen?”, vraag Brown zich af.

Donderdag vergaderde de F1-top met de teambazen om de verschillende mogelijkheden voor 2020 te bespreken. Een van de plannen: het seizoen op 5 juli starten met de Oostenrijkse Grand Prix achter gesloten deuren en vervolgens twee races op Silverstone organiseren. “Alles is onder voorbehoud, maar de Britse GP zou op de geplande datum (19 juli, red.) plaatsvinden, zij het zonder fans” vertelt Brown aan BBC Radio Four.



“Het lijkt er zelfs op dat mogelijk alle Europese races volgens dat scenario zullen zijn”, gaat Brown verder. Geen publiek tijdens de Europese GP’s dus. “Wat is de beste manier om zoveel mogelijk races in ons verkorte seizoen te krijgen? Een van de ideeën is om meerdere events te houden op één locatie, bijvoorbeeld Silverstone”, legt de Amerikaan uit.



Brown kwam nog even terug op de moeilijke financiële situatie van de teams, waar ook McLaren niet aan ontkomt. “Het is ontzettend moeilijk”, zegt hij. “Er zijn weinig tot geen inkomsten. We racen niet, weet je wel. Daarom hebben we alle geldkranen toegedraaid en problemen we te overleven tot we weer gaan racen.”

