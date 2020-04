‘Budget cap schuift verder naar beneden na positieve F1-top’

De budget cap lijkt weer wat verder naar beneden te worden bijgesteld naar aanleiding van topoverleg tussen de teams, FIA-president Jean Todt en Formule 1-topmannen Chase Carey en Ross Brawn.

De meeting, die donderdag via een video-conferentie is gehouden, wordt zowel door de BBC als Autosport als positief omschreven. Een van de belangrijkste agendapunten? De voor 2021 bedoelde budget cap, waarover nog geen akkoord is, maar die vermoedelijk wel lager komt te liggen.

De Formule 1 zette aanvankelijk in op een budget cap van 161 miljoen euro. Een bedrag dat de afgelopen weken als gevolg van de coronacrisis al naar 138 miljoen euro zou zijn bijgesteld, maar nu zelfs nog iets lager zou liggen: voor 2021 wordt nu gedacht aan 133 miljoen euro, voor 2022 aan 119 miljoen.

Lees ook: ‘F1 denkt aan tot wel drie races achter gesloten deuren op Silverstone’

De wens om het budgetplafond stapsgewijs te verlagen zou vanuit de topteams komen. Zij moeten immers het meest besparen en reorganiseren. Volgens de BBC is er echter nog geen sprake van een definitief akkoord over hoe hoog de budget cap wordt.

De Britse omroep meldt daarbij dat dit ‘waarschijnlijk nog wel enkele weken duurt’, maar ook dat de gesprekken positief verlopen, met de teams die meer-en-meer beseffen dat kostenbesparing essentieel is in deze crisistijd. Voor volgende week staat weer een meeting op de agenda.

Lees ook: ‘F1 zet in op extra kostenbesparing en lagere budget cap door coronacrisis’