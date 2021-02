‘Mogelijk weer twee races in Bahrein als situatie in Portugal verergert’

De kans bestaat dat Bahrein ook in 2021 weer twee Grands Prix op rij houdt. Als de coronasituatie in Portugal verslechtert en die beoogde race niet doorgaat, zou de Formule 1 van Bahrein een double header willen maken.

Dat bericht zowel Grand Prix Radio als RaceFans. Portugal staat officieel nog niet op de racekalender voor 2021, maar alles wees erop dat de Formule 1 erop zinde de race op Portimão als derde nummer op het programma in te roosteren, na Bahrein en de race op het Italiaanse Imola.

Het aantal coronabesmettingen in Portugal neemt de laatste weken echter drastisch toe. Het land, dat de eerste golf nog relatief goed doorkwam, noteerde de laatste twee weken wereldwijd de meeste nieuwe besmettingen en coronadoden per miljoen inwoners. De maatregelen zijn zodoende flink aangescherpt.

Mocht er zodoende een streep door de beoogde Grand Prix van Portugal worden gezet, dan zou de Formule 1 overwegen om twee races in Bahrein te houden en de Grote Prijs op Imola een weekje naar achter te schuiven.

Na het afwerken van de wintertest (12-14 maart) en seizoensopener (28 maart) in Bahrein, zou de Formule 1 dan in de golfstaat blijven voor de tweede race op 4 april.

Imola, dat eigenlijk voor 18 april op de kalender stond, gaat dan naar 25 april. Portugal (30 april) wordt geschrapt, waarna het seizoen 9 mei verdergaat in Spanje.

Of er in Bahrein ook weer op twee verschillende layouts wordt geracet, zoals in 2020, is niet zeker. RaceFans meldt echter dat het tot de mogelijkheden behoort dat Bahreins ‘buitenbaan’ dan wederom wordt gebruikt. De tweede race in Bahrein stond in 2020 als Sakhir Grand Prix op de kalender.

