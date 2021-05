Ze zijn samen goed voor negen wereldtitels en stonden bij elkaar opgeteld al 29 keer aan de start in Monaco, maar door de straten van het Prinsdom scheuren blijft ook voor de veteranen Lewis Hamilton en Fernando Alonso een echte adrenalinekick.

“Het is een geweldige plaats, en het is geweldig om hier terug te zijn nadat we de race vorig jaar moesten missen”, zegt Hamilton, die de Grote Prijs van Monaco al drie keer won. Hamilton noemt Monaco ook al jaren thuis, kent het goed, maar op maar topsnelheid in een Formule 1-auto langs Saint-Dévote en het Casino en door de tunnel razen is toch met niks te vergelijken. “Een achtbaanrit”, noemt de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 het.

Adrenaline

Dat laatste beaamt Alonso, goed voor twee overwinningen in de straten van de stadstaat. “Je voelt de adrenaline hier meer dan op welk ander circuit ook. Ik kan niet wachten om hier weer in de auto te springen”, vertelt de herintreder, die na twee jaar afwezigheid terug is in de Formule 1. Wat niet veranderd is, zo weet hij, is dat de kwalificatie in Monaco ‘cruciaal’ is. “Zaterdag rij je op honderd procent. Zondag in de race wat voorzichtiger”, zegt hij zelfs.

Dat de zaterdag zo bepalend is voor de race van zondag, is volgens Hamilton wel een verbeterpunt aan Monaco. “Inhalen is hier namelijk vrijwel onmogelijk in de race. Alles draait dus om de zaterdag.” En zo hoort het niet, weet hij. “Waar je zaterdag staat, is vaak ook waar je zondag finisht. Ik vraag me af hoe het op die manier interessant blijft voor de fans.” Wat er gedaan moet worden om de race in Monaco spannend(er) te maken, weet Hamilton echter ook niet.

