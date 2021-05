Het onderlinge respect tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton op de baan zorgt ervoor dat het tweetal elkaar steeds laten leven in een duel. Dat zegt Hamilton in aanloop naar de GP van Monaco. Omdat hij dit jaar een lange strijd verwacht, wil de Brit bovendien geen onnodige risico’s nemen. “Het is een marathon dit jaar, geen sprint.”

In elk van de vier Grote Prijzen die dit jaar verreden werden, kregen we een rechtstreeks duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton te zien. Hoewel het tweetal in Imola zelfs licht contact maakte, waren alle duels hard maar fair. Hamilton verwacht dat dat ook de rest van het seizoen zo zal blijven, al vermijdt de Brit onnodige risico’s.

“Voorlopig is me goed gelukt om incidenten te vermijden, maar er volgen nog 19 races”, vertelt Hamilton tijdens de persconferentie in Monaco. “Het zou wel eens kunnen gebeuren dat we elkaar raken, maar ik denk dat we voldoende respect hebben voor elkaar.”

Toch is Hamilton op het asfalt op zijn hoede voor zijn rivaal bij Red Bull. “Max heeft nog veel te bewijzen, ik misschien wat minder. Het is een marathon dit jaar, geen sprint. Ik zal verdergaan op de manier dat ik tot hiertoe heb gedaan, en dan zien we wel.”

Hamilton denkt bovendien niet dat Verstappen dit jaar het beste in hem naar boven brengt: “Ieder jaar wil je maximaal presteren. Er is nooit een moment dat je denkt: ‘nu doe ik het even rustig aan.’ Dingen gaan niet altijd zoals gepland, maar dit jaar begon zoals ik wilde”, aldus de wereldkampioen.

