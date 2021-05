Christian Horner bereidt zich voor op een ‘marathonseizoen’ waarin de ontwikkelingsrace bepalend zal zijn voor het resultaat. Omdat Red Bull de afgelopen jaren bewees de auto goed te kunnen ontwikkelen, rekent de Red Bull-teambaas op een sterke tweede seizoenshelft. “Dat is over het algemeen waar we sterker zijn geweest.”

Hoewel Red Bull tijdens de wintertest in Bahrein het snelste team leek, telt het team uit Milton Keynes na vier races 29 punten achterstand op Mercedes in het constructeurskampioenschap. Max Verstappen volgt dan weer op 14 punten van WK-leider Lewis Hamilton. In Monaco hoopt Christian Horner die achterstand te verkleinen.

“Hopelijk zijn we in Monaco competitief”, vertelt Horner aan Racer. “Ik denk dat er dit jaar elke Grand Prix, op Bahrein na, minder dan een tiende van een seconde zat tussen ons en de polepositie, dus het is fenomenaal close geweest. We moeten ervoor zorgen dat we Mercedes verslaan in Monte Carlo, maar we weten dat dat ongelooflijk moeilijk zal zijn.”

Na de stratenrace in Monaco staan er nog 18 races op de kalender. De strijd met Mercedes zal dus nog lang duren, en de ontwikkeling van de auto zal daarbij een grote rol spelen. “Natuurlijk gaat het om ontwikkelen en efficiënt ontwikkelen. Ontwikkelen binnen de beperkingen van het ontwerpen van een nieuwe auto voor volgend jaar, dat is een uitdaging op zich”, legt Horner uit. “Bovendien is een kalender van 23 races natuurlijk een marathonseizoen. We moeten ervoor zorgen dat we er in de tweede helft staan, want dat is waar we over het algemeen sterker zijn geweest”, aldus de Red Bull-teambaas.

