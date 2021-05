Het is de dinsdag voor een Grand Prix en dus is het tijd voor Mercedes-teambaas Toto Wolff om naar buiten te brengen dat Red Bull toch echt weer de favoriet is voor het komende weekend. “Zij waren snel in de laatste sector van Barcelona en dat is vaak een goede indicatie gebleken.”

Het stratencircuit wordt vaak Red Bull-territorium genoemd sinds het team er in ’10, ’11 en ’12 wist te winnen. Sindsdien slaagde alleen Daniel Ricciardo die prestatie in 2018 te kopiëren. Natuurlijk was Red Bull ook de bovenliggende partij in 2017 (zege werd verprutst door fouten bij pitstop Ricciardo, red.), Mercedes pakte vijf keer de zege sinds 2013.

Toch blijft Wolff ook dit jaar ervan onvertuigd dat Red Bull weleens het snelst kan zijn. “Monaco is een baan waar downforce heel belangrijk is, we weten dat dit een kracht van Red Bull is. Zij waren heel snel in de derde sector van Barcelona, dat is vaak een goede indicatie voor Monaco. We weten dat zij het te kloppen team zullen zijn, er is ook concurrentie van andere teams. Maar we genieten van de jacht zoals dit seizoen zich ontvouwt.”

Mercedes pakte met Lewis Hamilton drie van de vier zeges in 2021, de vorige in Spanje was ook andermaal niet de gemakkelijkste, meent Wolff. “Spanje was allesbehalve een perfect weekend voor ons. We hebben er veel van geleerd, we zijn teruggekomen van een 2-4 na de eerste bocht om een 1-3 te scoren. Een sterk resultaat als team.”

Na een jaar afwezigheid op de kalender is Wolff in ieder geval maar wat blij dat de Formule 1 weer terug is in het prinsendom. “Er is geen race zoals deze, we hebben ‘m vorig jaar enorm gemist. We kunnen niet wachten om weer de straten van Monte Carlo op te gaan. Het is een uniek, intens weekend voor de coureurs en het team. Er is geen ruimte voor fouten.”

“De vorige keer dat we hier waren, was Niki Lauda ons net ontvallen. Hij zal in gedachten bij ons zijn dit weekend.”