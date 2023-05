Max Verstappen imponeerde in 2015 al in zijn debuutjaar in de Formule 1. Maar het was voor de tiener ook het jaar van de harde leerschool. Door schade en schande werd Verstappen wijs, niet in de laatste plaats tijdens een incidentrijk weekend in Monaco.

Een mooie huiskamervraag: wat is de overeenkomst tussen Monaco en de film The Good, the Bad and the Ugly? Kenners van het witte doek weten het: de naam Grimaldi. Want waar het prinsendom word geregeerd door het Huis van Grimaldi, werd die film geproduceerd door Alberto Grimaldi.

Met een beetje fantasie is er nóg een overeenkomst te vinden tussen de plaats en de kaskraker. Als Max Verstappens eerste raceweekend in Monaco namelijk ooit verfilmd zou worden, is precies die titel een passende. Want goed was de vrijdag, slecht het gevoel na de zaterdag en lelijk de klap op zondag.

Maar leerzaam, dat was het in 2015 hoe dan ook.

The Good

Als enige dat jaar heeft Max Verstappen nog nooit in Monte Carlo gereden. Ervaring opdoen is dan ook het devies, hij wil kilometers maken in de Toro Rosso. “Tijden interesseren me niet”, klinkt het. Toch is het juist de stopwatch waarmee de Nederlander al in de eerste vrije training indruk maakt. Hij eindigt als tweede en de achterstand op Lewis Hamilton bedraagt slechts anderhalve tiende van een seconde. In de tweede vrije training wordt hij zevende. “Maar”, benadrukt hij, “dat had een vierde plek kunnen zijn als ik niet was opgehouden.”

The Bad

Na de goed verlopen vrijdag gaat het op zaterdag een stuk slechter. In de vrije training beschadigt Verstappen bij een spin zijn achtervleugel, over de kwalificatie is hij in de middaguren allesbehalve tevreden. Na problemen met zijn banden – hij krijgt ze niet op de gewenste temperatuur – eindigt Verstappen als tiende, net achter teamgenoot Carlos Sainz. De Nederlander is boos. “In de race ga ik er alles aan doen het goed te maken.”

The Ugly

Meer dan een paar punten lijken er op zondag voor Verstappen niet in te zitten. Na twee pitstops, rijdend op de snelle supersofts, komt hij in Monaco echter tot een briljante oplossing voor het probleem dat inhalen op een stratencircuit heet.

Sebastian Vettel heeft hem op dat moment op een ronde gezet en daar profiteert Verstappen van. Als eerst Sainz en vervolgens Valtteri Bottas voor de Duitser aan de kant moeten, duikt Verstappen in het kielzog van Vettel slim in de gaten die de anderen laten. Zo wint hij de nodige plaatsen. De fraaie acties passen bij alle lof die hem als talent en toekomstig wereldkampioen dan al wordt toegezwaaid.

Maar er is ook die andere kant: de ruwe diamant moet nog geslepen worden. De leerschool is soms hard. Dat blijkt als hij Romain Grosjean niet kan passeren in het spoor van Vettel. Verstappen rijdt even later kort achter de Fransman als het in ronde 64 op het rechte stuk lelijk misgaat.

Verstappen raakt de Lotus-bolide hard; stuurloos en op hoge snelheid vliegt hij met zijn Toro Rosso rechtdoor de banden in. Volgens de Nederlander is het de schuld van Grosjean. “Hij remde 10 tot 15 meter eerder en we rijden daar 280, 290 kilometer per uur.” De stewards zien het anders en geven Verstappen een gridstraf voor de volgende race.

Zo eindigt het Monaco-debuut voor de dan nog jonge Verstappen in een harde leerschool. Want na een goede vrijdag en slechte zaterdag volgt die lelijke klap op zondag. Inderdaad: good, bad and ugly. Maar leerzaam, dat dus ook.