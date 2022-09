Voor fans van de beroemde stratenrace in Monaco is er goed nieuws: het prinsdom heeft het contract met de Formule 1 verlengd. Het circuit zal tot en met zeker 2025 een Formule 1-race organiseren.

De toekomst van de Grand Prix van Monaco was eerder dit jaar nog onzeker. De organisatie van de race, de Automobile Club de Monaco, had een bijzonder contract met de Formule 1, waardoor zij géén hosting fee hoefden te betalen. Bovendien stelden zij eisen: zo wilden zij zelf hun eigen paddock club indelen en eigen sponsoring langs de baan.

Daar was de Formule 1 niet meer van gediend, zeker niet nu de kalender steeds voller raakt door interesse van meerdere locaties om een Grand Prix te organiseren. Monaco, dat in 1950 voor het eerst een Formule 1-race organiseerde, heeft nu het contract met de Formule 1 verlengd en maakt zo een einde aan de onzekerheid. De Grand Prix van Monaco staat tot en met 2025 op de kalender na de verlenging van drie jaar. In 2023 zal de tachtigste editie van de race op 28 mei verreden worden.

Lees ook: F1-kalender voor 2023 goedgekeurd: 24 races, Dutch GP opent tweede seizoenhelft

Formule 1-baas Stefano Domenicali, die eerder dit jaar nog dreigde met een stratenrace in Nice als mogelijk alternatief, is blij dat de beroemde race door de krappe straten van Monaco op de kalender blijft. “Ik ben blij dat ik kan bevestigen dat we tot en met 2025 in Monaco zullen racen en ik ben verheugd dat we volgend jaar op 28 mei weer in de straten van dit beroemde prinsdom zullen zijn voor het kampioenschap. We kijken ernaar uit om volgend seizoen terug te zijn om onze samenwerking samen voort te zetten”, aldus Domenicali.