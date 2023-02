Oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya schat de kansen dat Max Verstappen dit jaar zijn derde Formule 1-titel pakt ‘vrij hoog’ in. De Nederlander verkeert volgens hem in een ‘zeer goede mentale situatie’ en weet dat hij ‘iedereen kan verslaan’.

Het seizoen 2022 leek een spannende strijd te worden tussen Ferrari en Red Bull, maar eindigde uiteindelijk in een dominantie van Verstappen. De Red Bull-coureur won vijftien van de 22 races, ook al gingen de meeste polepositions naar Ferrari.

Dit jaar zal Ferrari terug willen slaan met Charles Leclerc en Carlos Sainz, al verwacht oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya niet dat zij Verstappen zomaar zullen verslaan. “Hij weet dat hij iedereen kan verslaan”, wordt Montoya geciteerd door Motorsport-Total.com. “Als je je in die positie bevindt en je hebt het materiaal dat je nodig hebt, loopt het goed en doet hij zijn werk.”

Montoya schat daarom Verstappens kansen op de wereldtitel in 2023 ‘vrij hoog’ in. “Ik denk dat Max in een heel goede mentale situatie verkeert op dit moment”, oordeelt de Colombiaan. “Vorig jaar moest hij een tandje bij zetten. Kijk naar Checo aan het begin van het jaar: hij heeft een enorme stap gezet. Max moest echt zijn beste beentje voor zetten. Toen hij dat deed… dat was gaaf om te zien.”

Mocht het dit jaar weer een titelstrijd worden tussen Verstappen en Leclerc, dan ziet Montoya een groot voordeel voor Verstappen. “Ik zou niet zeggen dat hij op hetzelfde niveau zit”, zegt Montoya over Leclerc. “Charles is erg goed, maar Max heeft meer ervaring. En ik denk dat hoe meer ervaring, hoe meer overwinningen en hoe meer kampioenschappen je hebt, hoe meer druk er van je af valt.”

“Dus voor Max is het veel gemakkelijker om het kampioenschap te winnen dan voor Charles, omdat het voor Charles het eerste kampioenschap zou zijn. En om eerlijk te zijn: als Carlos zich op zijn gemak voelt in de auto, denk ik dat hij het heel goed kan doen”, aldus Montoya.