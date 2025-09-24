Oscar Piastri ziet teamgenoot Lando Norris steeds dichterbij komen in het coureurskampioenschap. Na de controversiële teamorder vanuit McLaren in Italië – waardoor Piastri WK-punten misliep in zijn strijd met Norris – eindigde Piastri de daarop volgende GP Azerbeidzjan puntloos en met een crash in de barrières. Volgens oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya zit er een reden achter de tegenvallende weekenden van de Australiër sinds de Dutch GP: ‘Hij is aan zichzelf gaan twijfelen’.

Oscar Piastri staat nog altijd bovenaan in het coureurskampioenschap, maar ziet teamgenoot Lando Norris na de GP Azerbeidzjan wel op hem inlopen. De race van de Australiër op de straten van Bakoe was namelijk al in de eerste ronde klaar, toen Piastri door een eigen inschattingsfout zijn bolide in de barrières parkeerde. Het verschil tussen de twee McLaren-coureurs bedraagt nu 25 WK-punten in het kampioenschap. Dat aantal was nog 34 punten na Norris’ uitvalbeurt op Zandvoort.

Twijfels

Volgens oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is het geen verrassing dat Piastri na de Dutch GP zijn aanpak voor het kampioenschap heeft aangepast. “We zien steeds meer een kant van Oscar die niemand eerder van hem heeft gezien”, vertelt de Colombiaan aan F1TV. “Ik denk dat zelfs Oscar nog niet eerder die kant van zichzelf heeft gezien. Hij reisde af naar Monza met het idee: ‘Oh, ik zit in een comfortabele positie, dus ik zal mijn aanpak niet aanpassen.’ Ik zei vervolgens toen al in Monza dat hij dat op mentaal vlak wel zou gaan doen. Want of je het wil of niet, je gaat aan jezelf twijfelen.”

Montoya legt vervolgens ook concreet uit waar de Australiër volgens hem over is gaan twijfelen. “Aan de ene kant denk je: ‘Ik ga niet hard genoeg, omdat dat niet nodig is’, en dan wil je jezelf bewijzen dat je wel hard genoeg gaat. Op dat moment rijd je met de auto tegen de muur.”

