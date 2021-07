De race van Max Verstappen kwam zondag hardhandig tot zijn einde toen de Nederlander met ruim 250km/h in de bandenstapel belandde. Verstappen klom wat versuft uit de auto en moest naar het ziekenhuis worden gebracht voor een CT-scan. Hij heeft ondertussen bekendgemaakt het goed te maken en ook aan de motor in zijn RB16B lijkt de schade gelukkig mee te vallen.

De klap van Verstappen had een impact van maar liefst 51 G-krachten. Dat is genoeg om een lichaam een flinke tik te geven, maar natuurlijk ook om een auto af te schrijven. De eerste beelden van de auto van Verstappen logen er niet om, er was nauwelijks wat over van de RB16B. Toch lijkt de schade enigszins mee te vallen, zo laat Honda weten.

Lees ook: Verstappen uit ziekenhuis ontslagen na zware crash

“Toen ik de auto opgetild zag worden, dacht ik dat er veel schade was”, zegt Toyoharu Tanabe, de F1-chef van Honda, tegen Autosport. “Maar in werkelijkheid lijkt de schade minder groot te zijn dan men in eerste opzicht dacht.” Dat is echter nog niet helemaal zeker totdat Honda de motor verder heeft onderzocht. “De werkelijke schade kan niet worden opgemaakt, zolang de motor nog in de auto zit.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

De krachtbron wordt daarom teruggevlogen naar het onderzoekscentrum van Honda in Sakura. De vraag hoeveel gevolgen 51 G-krachten op de motor zouden kunnen hebben, wil Tanabe niet beantwoorden voordat de krachtbron is onderzocht. “Ik weet het niet, want de schade hangt af van de plaats van impact”, legt hij uit.

Kopzorgen

Honda hoopt dat de krachtbron nog te repareren is. In dat geval blijft deze motor in de poule van Red Bull en hoeft de renstal niet aan het eind van het seizoen een vierde motor in te zetten. Formule 1 teams mogen per seizoen slechts drie verschillende motoren gebruiken. Gebruikt een team een vierde, dan krijgt de coureur in kwestie de eerste race dat hij die motor gebruik een gridstraf van maar liefst tien plekken. Gedurende het seizoen wisselen tussen de drie motoren in de poule is wel toegestaan en dus hoopt Red Bull hier met de schrik vrij te komen.

Lees ook: Verstappen haalt uit naar ‘respectloze en onsportieve’ Hamilton na crash

Maar hoe dan ook zal Red Bull kopzorgen overhouden aan het ongeluk. Teams zijn dit jaar gebonden aan een budget cap. Ook als de motor niet afgeschreven is, zal de renstal flink in de buidel moeten tasten om hem te repareren. Omdat Red Bull geen extra geld uit kan geven zal het de schade moeten betalen met het geld dat gereserveerd stond voor de doorontwikkeling van de auto. Om een schatting te geven van de kosten: Mercedes kreeg een rekening van ruim een miljoen euro voorgeschoven na het ongeluk van Valtteri Bottas met George Russell in Imola eerder dit jaar.