Na slechts vier ronden in het Formule 3-kampioenschap heeft Red Bull afscheid genomen van Kacper Sztuka. De Poolse coureur is verbonden aan het Nederlandse MP Motorsport en debuteerde dit jaar met de steun van Red Bull. Sztuka wist de afgelopen maanden maar één keer punten te scoren, waardoor de Oostenrijkers zijn contract inmiddels hebben verscheurd.

De 18-jarige Kacper Sztuka blijft gewoon doorrijden in het Formule 3-kampioenschap, ware het niet dat hij niet langer op sponsoring van Red Bull kan rekenen. Op X schrijft het Poolse talent dat ze in Milton Keynes niet langer samen verder wilden. “Mijn contract met het opleidingsprogramma van Red Bull is onlangs beëindigd”, aldus Sztuka. “Gedurende mijn tijd hier heb ik alleen maar positieve feedback gekregen. Ik wil iedereen die bij dit project betrokken is geweest hartelijk danken.”

Sztuka – die in november 2023 bij Red Bull terecht kwam – blijft wel gewoon verbonden aan MP Motorsport en het Formule 3-kampioenschap. “Dankzij mijn andere sponsoren kan ik het seizoen gewoon afmaken en mezelf blijven ontwikkelen als coureur”, vervolgde hij. “Ik wil nog steeds de snelste zijn en hoop me ooit te kunnen meten met de beste rijders ter wereld.”

Kacper Sztuka kroonde zichzelf in 2023 tot kampioen van de Italiaanse F4 – in de tweede seizoenshelft won hij het merendeel van de races. In de Formule 3 gaat het hem minder goed af. Buiten een vijfde plaats tijdens de sprintrace in Imola, reed de Pool nog niet in de punten. Hij staat momenteel negentiende in het klassement.

