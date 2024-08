Kevin Magnussen heeft tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië voor een rode vlag gezorgd. De Deen schoof in zijn Haas-bolide hard van de baan. Dat legde de tweede sessie van de dag tijdelijk stil.

Extreem was de crash overigens bepaald niet, Magnussen stapte dan ook snel al ongedeerd uit zijn auto. Het was de tweede rode vlag van de dag in Monza. Eerder zorgde rookie Kimi Antonelli voor code rood in zijn eerste optreden voor Mercedes. De klap van de jonge Italiaan was er tijdens de eerste vrije training een met hoge snelheid: de impact bedroeg volgens teambaas Toto Wolff liefst 45G.

Bekijk hier de video van Magnussens crash:

Lees hier alles over de GP van Italië in Monza

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!