Het veelbesproken debuut van Kimi Antonelli bij Mercedes eindigt in de eerste vrije training van de Grand Prix van Italië in een anticlimax. De 18-jarige Italiaan vliegt al snel na de start van VT1 hard van de baan. Ook de kersverse Williams-coureur Franco Colapinto kent een hachelijk moment op het nieuwe asfalt in Monza. Max Verstappen rijdt, voor wat het waard is, naar P1 in de eerste sessie. Hij blijft Charles Leclerc en Lando Norris voor.

Het is een publiek geheim dat Antonelli volgend jaar bij Mercedes de vervanger wordt van de naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton. Racen zit er dit seizoen nog niet in. Ervaring opdoen in vrije trainingen is het devies, in Monza komt dat er echter nauwelijks van. De Italiaan gaat in de Parabolica-bocht al na een minuut of tien in de fout, een zware crash volgt. Het goede nieuws: hij is ongedeerd. Maar de eerste officiële meters in de Mercedes-bolide eindigen in eigen land in een deceptie.

Colapinto, die andere ‘nieuweling’ waarop de ogen zijn gericht, maakt een betere indruk. Een laat uitstapje door het grind is het enige smetje op zijn optreden. De GP van Italië wordt zijn eerste van nog negen races waarin hij namens Williams de rest van het seizoen Logan Sargeant vervangt. De 21-jarige Argentijn, in Engeland eerder al actief tijdens een vrije training, begint zijn eerste raceweekend met P17.

Dat doet hij op het nieuwe asfalt in Monza. De ondergrond zorgt voor meer grip, al verwachten teams en coureurs door het warme weer ook veel bandenslijtage. Wellicht helpt het asfalt, net als de vernieuwde kerbstones, Verstappen in de strijd met bijvoorbeeld Lando Norris.

In VT1 zoekt de Nederlander logischerwijs de grenzen van de RB20 op, gaat ook een paar keer rechtdoor. Op zachte banden toont hij zich rap, hij eindigt voor Leclerc en Norris daardoor bovenaan de tijdenlijst. De tweede vrije training is vrijdagmiddag om vijf uur.

