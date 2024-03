Jonge talenten kloppen steeds harder op de deur van de Formule 1. Na Liam Lawson (RB) afgelopen seizoen en Oliver Bearman (Ferrari) enkele weken geleden in Jeddah is Jack Doohan de volgende coureur van de nieuwe lichting die een serieuze kans verdient. Dat is in ieder geval de mening van Esteban Ocon.

“We hebben de laatste tijd goede dingen gezien van Formule 2-rijders. En Jack heeft met hen gereden en ook races gewonnen”, stelt de Franse coureur van Alpine. Doohan is dit seizoen full-time reservecoureur bij Alpine zonder een eigen raceprogramma. Eerder kwam de Australiër twee jaar uit in de Formule 2. In deze periode scoorde hij zes overwinningen en vijf pole positions. Jack Doohan is overigens de zoon van oud-motorcoureur Mick Doohan (foto boven), vijfvoudig wereldkampioen in de 500 cc-klasse.

‘Doohan is grote aanwinst voor ons team’

“Zonder twijfel verdient Jack het om meer in de Formule 1 te rijden, om in ieder geval één race in de F1 te rijden”, meent Ocon, die Doohan (21) roemt om de bijdrage die hij levert aan de ontwikkeling van het Franse team.

Alpine beleefde met Ocon en Gasly een beroerde start van het seizoen, maar volgens Ocon is met name het vele simulatorwerk van Doohan uiterst waardevol. “Hij helpt duidelijk veel met het simulatorwerk dat hij met het team doet en hij is een grote aanwinst voor ons en ook een geweldige persoonlijkheid en teamspeler”, stelt hij tegen Speedcafe. “Jack heeft eerder ook al heel goed werk geleverd toen hij de afgelopen twee jaar deelnam aan de vrije trainingen deelnam in Mexico en Abu Dhabi.”

Zowel Ocon als Pierre Gasly heeft bij Alpine een aflopend contract, hetgeen mogelijk kansen biedt voor Doohan bij Alpine.

