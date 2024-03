Ferrari kan geen genoeg krijgen van Oliver Bearman. De jongste Ferrari-debutant ooit stapte woensdag weer achter het stuur van een Formule 1-auto na zijn succesvolle stunt tijdens het raceweekend in Jeddah. Hij drukte zijn stempel op de GP van Saoedi-Arabië nadat hij op het allerlaatste moment werd opgeroepen om Carlos Sainz te vervangen. Andere teams keken ongetwijfeld verlekkerd mee.

Oliver Bearman – F2-coureur van beroep – dook woensdag in de F1-75 voor een aantal rondjes over het circuit van Fiorano. Goede reclame voor de pas 18-jarige Brit, die menig Formule 1-fan aan zijn voeten heeft liggen. Zaterdag scoorde hij goede punten tijdens zijn debuut als Ferrari-rijder, nadat hij pas in de derde vrije training kwam opdraven om Carlos Sainz te vervangen. Hoewel de kans groot is dat Sainz tijdens de volgende race in Melbourne weer topfit is, is het niet uitgesloten dat Bearman dan weer in actie moet komen.

Na de rondjes op Fiorano blikte de tiener terug op zijn debuut in de Formule 1. Natuurlijk was de race “een droom die uitkomt”, maar inmiddels zijn we een paar dagen verder en benoemt de coureur ook genoeg verbeterpunten. “Ik maakte best veel fouten”, geeft een eerlijke Oliver Bearman toe. “Mijn inhaalacties hadden best wat netter gekund, daar verloor ik veel tijd.” Gemiddeld reed Ferrari-collega Charles Leclerc zo’n zeven tienden sneller per rondje. Toch sprokkelde Bearman met zijn P7 zes WK-punten bij elkaar, helemaal niet slecht voor een debutant.

Stoeltje in de Formule 1?

De rondjes op woensdag zijn weliswaar onderdeel van het testprogramma waar Bearman als reservecoureur aan meedoet, maar vormen ook een leuk visitekaartje voor andere teams. Teams zoals Haas – nota bene een klantenteam van Ferrari – zouden er goed aan doen om dergelijke coureurs een contract aan te bieden. Met zijn briljante prestatie in Jeddah heeft de reservecoureur in ieder geval bewezen dat er genoeg jong talent rondloopt dat klaar is voor het echte werk.

Ook Liam Lawson – reservecoureur bij Red Bull – liet in 2023 zien dat hij een Formule 1-stoeltje heeft verdiend. 2024 was het eerste jaar in de geschiedenis van de sport dat er geen wijzigingen werden aangebracht in het rijdersveld. Jong talent als Oliver Bearman bewijst des te meer dat dat een groot gemis kan zijn.

