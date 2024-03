Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur zien we coureur Carlos Sainz snel genoeg weer in de auto stappen. De Spanjaard viel tijdens het GP-weekend in Saoedi-Arabië uit met een blindedarmontsteking. Sainz is inmiddels geopereerd en maakt het goed. Zijn baas is “heel optimistisch” over een snel herstel.

Carlos Sainz kwam voor het laatst in actie tijdens de tweede vrije training in Jeddah. De coureur was toen al afwezig tijdens de bijbehorende persmomenten door gezondheidskwaaltjes. Op vrijdag werd bekend dat hij kampte met een blindedarmontsteking en voor de rest van het weekend vervangen zou worden door Oliver Bearman. Sainz moest diezelfde dag nog onder het mes.

Op zaterdag was de tweevoudig racewinnaar alweer terug op de grid en maakte hij het goed. Na afloop van de race werd teambaas Frédéric Vasseur gevraagd naar de gezondheid van zijn coureur. Over twee weken reist het F1-circus naar Australië voor de derde race van het seizoen. Stapt Carlos Sainz gewoon weer in de auto in Melbourne? “Dat durf ik nog niet te zeggen”, antwoordde Vasseur. “Tot nu toe herstelt hij heel goed, het feit dat hij vandaag bij het team is, is een goed teken. Ik ben heel optimistisch.” De Spanjaard vliegt komende week sowieso mee naar Australië, zodat daar tijdig een beslissing kan worden genomen.

‘Niet uit de auto te slaan’

Dat Carlos Sainz op donderdag wel gewoon in de auto stapte is een klein wonder. Daarbij reed hij ook nog steeds de zesde en de zevende tijd in respectievelijk VT1 en VT2. “Dat was ongelofelijk, na die sessies was hij helemaal kapot”, legde Vasseur uit. “Hij is gewoon niet uit de auto te slaan.” Vanaf VT3 moest reservecoureur Oliver Bearman het stokje overnemen. De 18-jarige vervanger stelde niet teleur in Jeddah en kwam als zevende over de streep.

Dat een coureur snel kan herstellen van een blindedarmontsteking bewees Alexander Albon al in 2022. De Williams-rijder moest zich toen terugtrekken uit de GP van Italië, maar was tijdens de volgende race in Singapore weer van de partij. Hij werd destijds vervangen door Nyck de Vries.

