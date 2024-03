De onrust binnen het team van Red Bull houdt nog altijd aan. Terwijl de Formule 1-wereld afwacht wat er met teambaas Christian Horner gaat gebeuren, zou Ferrari van de situatie willen profiteren. De machtsstrijd bij de huidige kampioenen biedt de concurrentie uit Maranello de kans om een paar sleutelfiguren bij Red Bull weg te kapen.

Er gaan al langer geruchten dat Ferrari uit is op de technische kopstukken van Red Bull. Pierre Waché, technisch directeur en volgens velen de stille kracht achter de technische innovaties bij Red Bull, zou al heel lang op Ferrari’s verlanglijstje staan. De 49-jarige ingenieur wordt al enige tijd gelinkt aan een transfer naar de scuderia, maar vooralsnog bleef het bij geruchten. Volgens La Gazetta dello Sport – het toonaangevende Italiaanse sportblad – heeft Ferrari nu zijn zinnen gezet op andere sleutelfiguren uit de technische kringen in Milton Keynes.

Ferrari zou geïnteresseerd zijn in minstens drie figuren die cruciale posities bekleden. Naar verluidt gaat het om personen die dicht betrokken zijn bij de ontwikkeling van de RB20. La Gazetta spreekt van een aanval op de “magische cirkel van technici” van Pierre Waché. “Met de kennis van deze ingenieurs kan Ferrari in 2025 het gat met koploper Red Bull drastisch verminderen”, aldus de Italianen.

Crisis bij Red Bull

Er gaan vaker geruchten dat Ferrari op jacht is naar nieuwe ingenieurs, maar met de crisis bij Red Bull in het achterhoofd worden deze een stuk geloofwaardiger. Na het GP-weekend in Saoedi-Arabië werd nogmaals benadrukt hoe wankel de situatie is. Teambaas Christian Horner verliest langzaam het vertrouwen van de Red Bull-top na vermeende beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Na een pijnlijk lange periode is het nog altijd niet duidelijk in hoeverre de teambaas zijn naam heeft gezuiverd.

Adrian Newey, designchef en eindverantwoordelijke voor de auto’s van Red Bull, werd ook al veelvuldig gelinkt aan een transfer naar Ferrari. De 65-jarige aerodynamica-expert heeft eerder zijn interesse geuit in een job in Maranello, maar heeft nooit de overstap kunnen maken. Misschien dat de huidige situatie en het vooruitzicht op werken met landgenoot Lewis Hamilton hem over kunnen halen.

