Het begint er steeds meer op te lijken dat Lewis Hamilton dit seizoen ‘gewoon’ van start gaat in de Formule 1. Een nieuwe hint is dat dat zijn werkgever Mercedes de Engelsman maandagavond via sociale media hem welkom terug heette.

Hamilton leek de afgelopen twee maanden van de aardbodem verdwenen. Na de voor hem desastreus verlopen Grand Prix van Abu Dhabi laste hij een radiostilte in. Pas afgelopen weekend liet de Engelsman voor het eerst weer van zich horen. Hij postte een foto op Instagram met daarbij de woorden: ‘Ik ben weggeweest. Maar nu ben ik er weer.’

Lees ook: Hamilton doorbreekt stilzwijgen: ‘Ik ben terug’

Voor wie na die woorden nog twijfelde aan de terugkeer van de zevenvoudig wereldkampioen, postte Mercedes maandagavond de volgende tweet:

Welcome back, @LewisHamilton 🙏 pic.twitter.com/NVB8hNwCul — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 7, 2022 Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien. Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

‘Welkom terug, Lewis!’

Het team heet Hamilton welkom terug en plaatst daarbij een foto van Hamilton die naar een scherm kijkt waarop enkele reacties op zijn eigen post van afgelopen weekend zijn afgebeeld. Veel van die reacties zijn afkomstig van fans, maar er valt ook een reactie te lezen van de Braziliaanse oud-voetballer Pelé (‘Welkom terug, Lewis!’). Er is een boodschap van tennisster Serena Williams (‘Ik houd van je broer, zo veel’) en ook zijn personal trainer Angela Cullen reageert: (🙌🙌🙌).

Ondertussen plaatste Hamilton zelf maandag nog maar eens een video op zijn Instagram Stories. Daarin is hij joggend in de straten van Londen te zien.

Mogelijk zien we volgende week meer van Hamilton. Op 18 februari onthult Mercedes de W13, de auto van het Komende formule 1-seizoen.