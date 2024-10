Eind november komt streaming platform Netflix met een nieuwe dramaserie over de legendarische Ayrton Senna. In aanloop naar de GP van São Paulo krijgen Formule 1-fans alvast een voorproefje van het project, dat simpelweg Senna heet. Dinsdag uploadde Netflix de eerste trailer van de serie, waarin de Braziliaanse acteur Gabriel Leone de gevierde coureur vertolkt.

Formule 1-fans krijgen het druk op vrijdag 29 november! Het is niet alleen de openingsdag van het raceweekend in Qatar, maar tevens de dag waarop Netflix Senna uitbrengt, een nieuwe dramaserie gebaseerd op het leven van Ayrton Senna. In mei werden liefhebbers getrakteerd op de eerste beelden van de serie, dinsdag verscheen de eerste trailer online.

Formule 1 op het witte doek

De trailer toont dat het leven van de bewierookte coureur – van zijn jeugd tot aan zijn voortijdig overlijden – uitgebreid aan bod komt. Opvallend zijn de unieke beelden van Formule 1-bolides van weleer. Het hoofdpersonage wordt vertolkt door de 31-jarige Gabriel Leone, die filmliefhebbers kunnen kennen van Ferrari (2023). In de bioscoopfilm over het leven van Enzo Ferrari speelde Leone de rol van coureur Alfonso de Portago. Andere noemenswaardige personages in Senna zijn onder andere Alain Prost (gespeeld door Matt Mella) en McLaren-topman Ron Dennis (gespeeld door Patrick Kennedy). De serie telt in totaal zes afleveringen.

Senna is niet het enige project waar racefans naar uit kunnen kijken. Tijdens de GP van Mexico werden er opnieuw opnames gemaakt voor F1, een film over een fictief Formule 1-team. Brad Pitt speelt doorgewinterde coureur Sonny Hayes, die het opneemt tegen de veelbelovende Joshua Pearce. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton werkt mee aan de film als uitvoerend producent. F1 draait vanaf volgend jaar juni in de bioscoop.

Bekijk de trailer voor Senna hieronder:

Nothing moves faster than a lifetime. Senna, the limited series about the driver destined to be a hero, premieres November 29. pic.twitter.com/vRpLHTpHiK — Netflix (@netflix) October 29, 2024

