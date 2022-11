Adrian Newey had zo zijn twijfels over de nieuwe technische regels, maar na een volledig seizoen met die nieuwe regels is de topontwerper van Red Bull bijgedraaid. Newey is verrast door de vrijheid die de ontwerpers nog steeds hebben en genoot van de uitdaging die de nieuwe regels boden.

Bij het zien van de nieuwe technische regels die voor dit seizoen werden geïntroduceerd, reageerde Newey nog weinig enthousiast. Hij noemde die regels ‘vooral frustrerend’ omdat deze de vrijheid van de ontwerpers flink in zou perken omdat zij nu in ‘boxen’ moesten werken. Newey hoopte juist op meer vrijheid voor de ontwerpers, al is dat uiteindelijk geen groot probleem gebleken.

“Ik moet toegeven dat het werken aan deze auto’s me van gedachten heeft doen veranderen”, zegt Newey tegen Auto, Motor und Sport. Het chassis en de voorvleugel zijn wel nog flink beperkt, maar: “Er zijn ook gebieden met verrassend veel vrijheid, waaronder de sidepods en de vloer. De verschillende sidepods zijn gemakkelijk te onderscheiden, zelfs voor liefhebbers. Dat is een goede zaak.”

Newey vindt het zelfs interessanter om met deze nieuwe bolide aan de slag te gaan dan de bolides van de afgelopen jaren, toen er slechts kleine wijzigingen doorgevoerd werden. “Het is spannender omdat de auto’s zo nieuw zijn. Het is een steile leercurve voor ons allemaal”, stelt de topontwerper van Red Bull.

“De auto’s van vorig jaar waren het product van een lang ontwikkelingsproces. Het reglement was al eeuwenoud. Ook al veranderden de regels, alles werkte volgens hetzelfde principe”, aldus Newey.

Volgens Newey werken de nieuwe technische regels zoals gehoopt. Deze moesten zorgen voor spannendere races doordat de coureurs elkaar makkelijker kunnen volgen. “In het begin waren er twee teams op hetzelfde niveau als Ferrari en Red Bull. Aan het eind van het seizoen werd Mercedes steeds sterker. Eerlijk gezegd had ik grotere gaten verwacht”, besluit de Brit.