Adrian Newey, de topontwerper van Red Bull die verantwoordelijk was voor de RB18, is trots op de prestaties van de auto. De RB18 is volgens Newey Red Bulls beste auto ooit, wat de statistieken ook bewijzen.

Zeventien zeges, acht polepositions en de coureurs- en constructeurstitel: de Red Bull RB18 is een waar succesnummer geweest voor het team dat lang moest wachten op de dubbel. Aan het begin van het seizoen was al te zien dat de snelheid er was, maar de betrouwbaarheid liet te wensen over. Na enkele updates stond er geen maat op Max Verstappen, die het seizoen domineerde.

“Statistisch gezien is de RB18 natuurlijk onze beste auto geweest”, zegt Adrian Newey, verantwoordelijk voor het ontwerp van de auto. “We kunnen erg trots zijn op deze auto na zo’n spannende titelstrijd als in 2021. Toen hebben we aantoonbaar te veel middelen in die auto gestoken. Die stop je dan niet in de nieuwe auto met de nieuwe regels, waarvan we wisten dat ze eraan kwamen. Het is een moeilijke afweging.”

Voor de RB18 heeft Red Bull zich gefocust op het ‘juist krijgen van de fundamenten’. Daaronder schaart Newey onder meer de voor- en achterwielophanging en de radiatoren. In de wintertest kwam het team er, net als vele andere teams, achter dat de bolide met een probleem kampte: het hevig stuiteren op de rechte stukken, ook wel bekend als porpoising.

“We hadden al wat onderzoek gedaan en wisten ongeveer wat we moesten doen om dit te verbeteren”, legt Newey uit. Toen Red Bull in Bahrein met het definitieve racepakket aankwam, wist het dat zij een stap vooruit had gezet richting Ferrari. “Daarna was het een kwestie van ontwikkelen en zeker in de tweede seizoenshelft hadden we een competitief pakket”, aldus de Brit.