Red Bulls topontwerper Adrian Newey voorspelt dat het seizoen 2023, mede door de beperking in windtunneltijd, ‘moeilijk’ wordt. Hij durft niet te zeggen hoeveel impact het zal hebben, maar is er wel zeker van dat het Red Bull zal raken.

Red Bull zou voor 2023 al een beperking in windtunneltijd krijgen omdat zij de constructeurstitel in de wacht sleepten. Daardoor zat het team al op 70 procent van de maximale toezegging, maar vanwege het overschrijden van het budgetplafond in 2021 kreeg het team daar een straf bovenop van 10 procent mindering, waardoor het slechts 63 procent heeft.

Adrian Newey, Red Bulls topontwerper, durft niet te zeggen hoe groot de impact zal zijn van deze beperking. “Het is erg lastig om aan te geven hoeveel tienden van een seconde het per ronde gaat kosten”, zegt Newey. “De mindering in tests betekent dat we minder kunnen evalueren, minder verschillende onderdelen en ideeën kunnen testen.”

In de ideale wereld zorgt Newey er samen met zijn team uiteraard voor dat alle onderdelen die getest worden ook perfect zijn. “Dan maakt het niet zoveel verschil. Maar dat is niet hoe het werkt”, weet de ervaren topontwerper ook. “Er zijn altijd wat onderdelen waarvan je hoopt dat ze werken, maar dat niet het geval is en vice versa. Het is dus lastig. Het is een beperking die ons zeker wel zal raken.”

Dat de beperking gevolgen kan hebben, heeft ook te maken met de minimale regelveranderingen voor 2023. “De vloerrand moet met vijftig millimeter omhoog. Dat klinkt natuurlijk niet als veel, maar in werkelijkheid is het een significante aerodynamische verandering. Alle teams werken eraan om het nadeel daarvan beperkt te houden, naast de normale ontwikkeling die elk jaar plaatsvindt.”

“We hebben een goed jaar gehad, met name in de tweede seizoenshelft”, vervolgt Newey. “We hebben de beste auto, maar Ferrari zal niet stilzitten”, weet hij. “Zij zullen hun zwaktepunten aanpakken, zij hadden wat betrouwbaarheidsproblemen en trapten in een valkuil. Zij zullen dus terugslaan”, verwacht de Brit.

Een ander team dat zich in de strijd zal mengen, is Mercedes. “Zij zaten behoorlijk ver van het tempo af, maar ze worden steeds beter. We weten dat zij er zullen staan, dus het wordt absoluut een moeilijk jaar.”