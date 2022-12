Dat Red Bull het voor 2023 met een stuk minder testtijd in de windtunnel moet doen, baart Max Verstappen niet al te veel zorgen. De tweevoudig wereldkampioen rekent erop dat het team het goed zal doen en dat zij een ‘goede start’ zullen hebben.

Red Bull zou voor het seizoen 2023 al minder windtunneltijd hebben dan de concurrentie, aangezien het zich tot constructeurskampioen heeft gekroond. Om het veld gelijk te trekken geeft de Formule 1 het laagst geklasseerde team de meeste tijd in de windtunnel en wordt dat richting de top een stuk minder.

Als constructeurskampioen zou Red Bull zeventig procent ten opzichte van de tijd die Williams krijgt hebben, maar vanwege het overschrijden van het budgetplafond in 2021 kwam daar een mindering van tien procent bovenop.

Red Bull-teambaas Christian Horner sprak van een ‘draconische straf’ die merkbare gevolgen zal hebben voor de prestaties van de nieuwe bolide. Max Verstappen stelt dat de straf ‘pijn zal doen’. “Maar ik heb er vertrouwen in dat mijn team het goed zal doen en dat we een goede start zullen hebben”, zegt Verstappen in gesprek met Auto, Motor und Sport.

“We weten waar we moeten beginnen en waar we aan moeten werken”, vervolgt Verstappen. “Als we niet hadden geweten welke kant we op moesten, dan zou het een nog groter probleem zijn. We zullen in de loop van het jaar wel merken hoeveel we eronder lijden. Onze auto was competitief en als we de vaart erin houden, moet het goed komen”, aldus de Nederlander.