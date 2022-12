Max Verstappen is op dit moment ‘niet van plan’ om na het aflopen van zijn huidige contract, dat tot en met 2028 loopt, naar een ander team te stappen. Het is dan namelijk ook überhaupt de vraag of de Nederlander dan door wil: “Dat weet ik nog niet.”

Verstappen zette begin dit jaar zijn handtekening onder een indrukwekkend contract waardoor hij zeker tot en met 2028 voor Red Bull rijdt. Het was geen geheim dat beide partijen samen verder wilden en Verstappen sprak van een ‘makkelijke beslissing’ om zijn contract, dat tot en met 2023 liep, te verlengen.

Voor nu ligt 2028 nog ver weg en denkt Verstappen daar nog niet al te veel aan. Hij kan het zich op dit moment dan ook niet voorstellen dat hij na het aflopen van dit contract naar een ander team gaat. “Dat is niet het plan, althans niet op dit moment”, zegt Verstappen tegen Auto, Motor und Sport. “Aan het einde van mijn contract ben ik 31 jaar oud. Daarna weet ik niet of ik doorga of niet. Er zijn nog een paar jaar te gaan.”

De 25-jarige Verstappen heeft in ieder geval nog genoeg jaren in de Formule 1 te gaan, maar doorgaan tot zijn veertigste, zoals een Fernando Alonso, ziet hij op dit moment niet zitten. “Zo lang zal ik zeker niet in de Formule 1 rijden”, stelt de tweevoudig wereldkampioen.

“Het is anders met racen. Op een gegeven moment wordt het ook een beetje te veel van het goede in de Formule 1. Dan is het niet meer leuk.” Of Verstappen na 2028 nog doorgaat in de Formule 1, hangt af van de prestaties van Red Bull in dat seizoen. “Als we dan nog steeds competitief zijn, zou het dom zijn om te stoppen.”