Sergio Pérez is onder de indruk van zijn ‘zeer ervaren’ teamgenoot Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen is volgens Pérez een ‘complete coureur’ en ‘op dit moment de beste coureur in de Formule 1’.

Verstappen schreef dit jaar meerdere records bij. Zo veroverde hij vijftienmaal dit seizoen de zege en scoorde hij in totaal 454 punten in de 22 races die het seizoen telde. Teamgenoot Sergio Pérez won dit jaar de Grand Prix van Monaco en de Grand Prix van Singapore en veroverde in Saoedi-Arabië voor het eerst de poleposition.

Pérez hoopt volgend jaar een grotere rol te kunnen spelen in de titelstrijd, waarbij hij een van de kandidaten wil zijn. Daar heeft hij wel een auto voor nodig die beter bij zijn rijstijl past, maar hij geeft tegen Sky Sports ook toe dat hij zelf zijn rijstijl moet aanpassen.

“Ik hoop dat ik me met de nieuwe banden en aangepaste regels meer op mijn gemak voel”, zegt Pérez. “Ik geloof dat ik het gat meer kan dichten. De titel is absoluut het doel”, benadrukt de Mexicaan. Hij beseft wel dat hij het dan moet opnemen tegen teamgenoot Verstappen. Die uitdaging onderschat Pérez niet.

“Hij is een zeer ervaren, complete coureur”, prijst Pérez Verstappen. “Hij is op dit moment de beste coureur in de Formule 1, dus het is geen makkelijke taak. Maar,” beklemtoont hij, “ik ga mijn best doen.”